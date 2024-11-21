新世界發展（0017）今日舉行股東周年大會，會上主席鄭家純被多次追問會否回購及恢復派息，鄭家純一再重申，「因為依家我哋負債好高、回購嘅話會影響還錢能力」，「所以現在積極諗點樣令現金回籠，減低負債」。
而何時恢復派息，鄭家純表示，「派息問題都是現金流的問題，我第一個任務是點樣將負債減低，是首要任務，如果負債可以減低，紓緩後會恢復派息。」
現場有持有新世界及新百貨（0825）小股東要求鄭家純重新考慮私有化新百貨，指「股份九年不派息，股票跌到兩三毫子，可唔可以再提私有代，唔需要畀兩蚊㗎啦」，又指股份交投低，難以套現，認為再私有化對股東及新世界均有利，可以「便宜好多就可以私有化」，「俾條生路小股東行吓」。
但鄭家純再次重申，「我而家首要目標係點樣減低負債，所以我暫時都唔會考慮任何收購或影響現金狀況的情況出現。」
新世界股東會現場稱人數眾多，將部份小股東分流至「細房」進行視頻參會。有小股東表示一早登記仍未能進入主會場，更指「細房」無現場提問機會，引起不滿。最終一名坐「細房」的小股東在擾攘一番後始獲提問機會。
然而，記者同樣以股東身份在「細房」參會，並在股東會開始之初經投票系統提交問題。惟在股東會提問環節中，雖然鄭家純多次停頓及靜待提問，但網上提問問題至會議完結仍未獲提出。
記者已以股東身份向新世界提出疑問，為何網上投票及提問同時進行，僅提問不獲處理。
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