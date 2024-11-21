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波音CEＯ致全體員工：波音不能再犯錯

《華爾街日報》引述一份會議錄音，波音（美：BA）行政總裁 Kelly Ortberg在公司全體會議上表示，波音有嚴重的企業文化問題，無法承受再次犯錯。他指出，波音管理階層臃腫，開支浪費，並存在著內鬥和推卸責任的文化。

Ortberg提到，波音把更多時間花在了內部爭論上，而不是思考如何擊敗（Airbus）。他表示，每個人都厭倦了波音哪裡出了問題的論調，他也厭倦，儘管他入職的時間還不長。

Ortberg表示，波音要到737飛機的月產量提高至最初計劃在2023年底達到的38架目標時，現金流才會轉正。他也表示，波音根本沒有資金啟動新的飛機項目，但目前也不迫切需要新項目。

Ortberg指出，最近曾與候任總統特朗普討論了潛在關稅對波音的影響。他表示，考慮到波音向中國航空公司出售飛機，而美國不從中國進口任何飛機，與中國的任何貿易戰都將給波音帶來壓力。

 

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