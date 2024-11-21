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嘉里物流委任黃兆龍為首席商務主管及東南亞總裁

嘉里物流（0636）宣布，委任黃兆龍為集團首席商務主管及東南亞總裁，以加快落實公司增長策略及推進環球發展計劃。

黃兆龍履新前擔任德迅亞太區總裁，擁有豐富的國際經驗和優秀往績。黃兆龍駐職新加坡，將負責領導嘉里物流環球的商務增長策略和營運效率提升，以發掘新機遇及促進增長。

嘉里物流執行董事及行政總裁張炳銓表示，歡迎黃兆龍加盟領導團隊。他對商務卓越的願景，以及對市場動態和客戶需求的透徹了解，將發揮重要作用，引領嘉里物流持續創新，為不同區域及市場的客戶締造更大價值。

黃兆龍表示，很高興能加入嘉里物流，會致力在新職務上運用其商務經驗和見解，為公司的策略發展和長遠增長作出貢獻。

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