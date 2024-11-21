moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

安永：近八成公司成立專責可持續發展委員會監督ESG

安永與香港公司治理公會聯合發布《可持續性治理-四個指標》報告。調查指，企業在整合ESG 原則，加強董事會層面的監督和建立可持續發展委員會取得了顯著進展，而在數據完整性、標準化認證以及管理層獎勵計劃與可持續績效對接等方面，則仍有改善的空間。

安永香港及澳門區氣候變化與可持續發展服務合夥人陳亦新表示，79%的公司成立了專責可持續發展委員會監督ESG，凸顯董事會和高管對ESG事宜的重視程度正在提高。61%的公司已將與可持續性相關的風險納入其企業風險管理中，表明這些風險正通過更加健全的機制，與其他關鍵風險一並進行管理。

然而，僅有17%的企業在其風險評估及商業策略時，把與可持續性相關的機遇納入考慮。表明企業在關注ESG相關風險時，在發掘促進低碳轉型機會方面仍有很大潛力。

陳亦新續指，在評估及識別受ESG或氣候相關風險影響的財務領域時，69%受訪公司採用定性評估方式。然而只有12%公司會採用定量方式作評估。量化可持續性風險的財務影響，對於促進更高層級的決策整合尤為重要，並有助董事會能更有效地向持份者呈現出公司的韌性及前景。

此外，只有38%的企業在高管制定薪酬中考慮到ESG元素。陳亦新認爲，為促使市場在可持續發展目標及公司發展策略方向更協調一致，企業可能需要在範圍、力度和職能範圍等方面加強對接。

其他報道

嘉里物流委任黃兆龍為首席商務主管及東南亞總裁

香港寬頻伙健康科技平台Evercare推居家護理服務 月費399元起

【有片：埋身擊】日經支持位在37500至37600水平 倘穿跌會進一步下跌

星巴克據報考慮出售中國業務股份

波音CEＯ致全體員工：波音不能再犯錯

半日沽空金額增38% 盈富沽空增11倍 盈富街貨5個月最少

商務部調研員：將提前謀劃汽車以舊換新接續政策

鄭家純：首要任務是減低負債 紓緩後會恢復派息 暫不考慮任何收購

恒指半日跌24點 科指跌0.57% 快手跌10% 比特幣升穿96000美元

世紀大爆倉︱Archegos創辦人Bill Hwang遭判監18年

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.1%

人民幣中間價連續第7日強過預期 幅度創8月初以來最大

港元拆息普遍向下 短息跌 1個月HIBOR轉升 貨幣總結餘增加

據報特朗普團隊正討論增設加密貨幣政策職位 比特幣升穿95000美元

石破茂據報將推1400億美元經濟刺激計劃

比亞迪冀雲巴助力港推動綠色出行 惟未有具體時間表

夢金園招股 入場費2909.04元

宏利與RGA達54億加元再保協議 釋放8億資本將用於回購

滬深三大指數低開 人行淨投放1419億人幣

宜明昂科折讓16%配股 籌2.2億

恒指低開58點 科指跌0.45% 快手跌5%

來凱醫藥折讓15%配股 籌2.3億

港股ADR跌135點 夜期低水88點 美期跌亞股個別發展 寶尊、醫渡等業績