安永與香港公司治理公會聯合發布《可持續性治理-四個指標》報告。調查指，企業在整合ESG 原則，加強董事會層面的監督和建立可持續發展委員會取得了顯著進展，而在數據完整性、標準化認證以及管理層獎勵計劃與可持續績效對接等方面，則仍有改善的空間。
安永香港及澳門區氣候變化與可持續發展服務合夥人陳亦新表示，79%的公司成立了專責可持續發展委員會監督ESG，凸顯董事會和高管對ESG事宜的重視程度正在提高。61%的公司已將與可持續性相關的風險納入其企業風險管理中，表明這些風險正通過更加健全的機制，與其他關鍵風險一並進行管理。
然而，僅有17%的企業在其風險評估及商業策略時，把與可持續性相關的機遇納入考慮。表明企業在關注ESG相關風險時，在發掘促進低碳轉型機會方面仍有很大潛力。
陳亦新續指，在評估及識別受ESG或氣候相關風險影響的財務領域時，69%受訪公司採用定性評估方式。然而只有12%公司會採用定量方式作評估。量化可持續性風險的財務影響，對於促進更高層級的決策整合尤為重要，並有助董事會能更有效地向持份者呈現出公司的韌性及前景。
此外，只有38%的企業在高管制定薪酬中考慮到ESG元素。陳亦新認爲，為促使市場在可持續發展目標及公司發展策略方向更協調一致，企業可能需要在範圍、力度和職能範圍等方面加強對接。
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