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置地：社會公益項目成立至今已惠及50萬人次

置地公司表示，2020年11月成立的「置地公司家基金」，四年來致力推動青年向上流動，並就解決住屋困難等社會議題，社會公益項目於成立至今已惠及達50萬人次，「置樂助人」義工隊已於630項社區共融義工活動中，貢獻4萬小時服務時數；17項策略性捐款項目專為6至29九歲年青人而設；另外，十項策略性捐款項目針對解決與住屋相關的社會議題。

置地公司行政總裁史米高（Michael Smith）表示，「置地公司以跨越世代為念。我們在致力建構發展項目的同時，亦將此理念體現於社區服務之中。我們為『家基金』成功支援達50萬人次的成就而感到鼓舞。然而，隨著社會需求變化，我們仍須要努力不懈。現時青年人面臨多方面挑戰，我們將全力支援，從識別問題到制定方案的每一步，均與合作伙伴共同協力實現各項計劃。展望未來，我們將繼續運用專業所長，進一步支持社區發展」。

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