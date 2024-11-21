置地公司行政總裁史米高（Michael Smith）表示，「置地公司以跨越世代為念。我們在致力建構發展項目的同時，亦將此理念體現於社區服務之中。我們為『家基金』成功支援達50萬人次的成就而感到鼓舞。然而，隨著社會需求變化，我們仍須要努力不懈。現時青年人面臨多方面挑戰，我們將全力支援，從識別問題到制定方案的每一步，均與合作伙伴共同協力實現各項計劃。展望未來，我們將繼續運用專業所長，進一步支持社區發展」。

其他報道

安永：近八成公司成立專責可持續發展委員會監督ESG

嘉里物流委任黃兆龍為首席商務主管及東南亞總裁

香港寬頻伙健康科技平台Evercare推居家護理服務 月費399元起

【有片：埋身擊】日經支持位在37500至37600水平 倘穿跌會進一步下跌

星巴克據報考慮出售中國業務股份

波音CEＯ致全體員工：波音不能再犯錯

半日沽空金額增38% 盈富沽空增11倍 盈富街貨5個月最少

商務部調研員：將提前謀劃汽車以舊換新接續政策

鄭家純：首要任務是減低負債 紓緩後會恢復派息 暫不考慮任何收購

恒指半日跌24點 科指跌0.57% 快手跌10% 比特幣升穿96000美元

世紀大爆倉︱Archegos創辦人Bill Hwang遭判監18年

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.1%

人民幣中間價連續第7日強過預期 幅度創8月初以來最大