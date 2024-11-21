被問到截至10月底仍有11%的上市公司董事會仍為單一性別，當中是否有大型藍籌股包括在內時。梁思傑回應指，該會並沒有該統計數字，但根據他觀察，較大型的上市公司已於該條例提出早期或之前，已推動性別多元化。「最佳企業管治及ESG大獎2024」籌委會主席鄧苑儀表示，愈來愈多上市公司為董事會性別多元化設立目標。

另外，香港會計師公會今公布第25屆「最佳企業管治及ESG大獎2024」，當中獲獎公司或機構數目創新高，今年有38家企業和機構得獎，高於2022的27家及去年的34家公司及機構。梁思傑表示，近年《上市條例》要求愈來愈高，而隨著要求高的同時，大獎審視的標標亦提高且增加評審項目，而獲獎公司達到基本要求之餘，需達致「Best Practice」（最佳實踐）的案例。

鄧苑儀提到，是次大獎的評審準則亦加入包括資訊科技及網絡安全的披露質素等新範疇。她亦提到，香港會計師公會今年亦針對82家恒指成分股公司，其資訊科技及網絡安全披露情况，83%的藍籌公司於ESG或年度報告中，提供了一定程度與網絡安全相關披露，另有33%藍籌公司表示至少有1名有特定資訊科技（IT）或網絡安全背景的董事會成員。

鄧苑儀建議，港交所可考慮於IT及網絡安全披露方面引入「不遵守就解釋」，要求上市公司就該方面披露。被問到上市公司已有一系列氣候數據披露要求需於明年遵守，該建議會否再進一步加重上市公司訊息披露工作量時。梁思傑提到，該會希望先由大型企業帶起及實行「不遵守就解釋」循序漸進去實行，強調該建議並非強制性。梁思傑續指，隨著IT及網絡安全披露上市公司日趨重要，他認為上市公司的董事會亦需要提高該方面企業管治能力。

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