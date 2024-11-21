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美國司法部尋求強制Google出售Chrome

彭博社報道，美國反壟斷執法部門在周三提交法庭文件中表示，Alphabet Inc.(美：Googl)旗下Google必須剝離Chrome瀏覽器業務，理由是法官此前裁定該瀏覽器「強化了Google的主導地位」。司法部和一些州指出，他們還傾向於要求剝離Android智慧手機作業系統，但鑒於Google和其他公司可能會反對，因此提議對該業務部門實施一系列限制措施作為剝離的替代選項。