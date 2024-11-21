彭博社報道，美國反壟斷執法部門在周三提交法庭文件中表示，Alphabet Inc.(美：Googl)旗下Google必須剝離Chrome瀏覽器業務，理由是法官此前裁定該瀏覽器「強化了Google的主導地位」。司法部和一些州指出，他們還傾向於要求剝離Android智慧手機作業系統，但鑒於Google和其他公司可能會反對，因此提議對該業務部門實施一系列限制措施作為剝離的替代選項。
司法部在文件中指出，剝離Chrome的建議是為了永久終結Google對這一關鍵搜索入口的控制，並允許競爭對手的搜索引擎能夠接入這一對許多用戶而言是互聯網門戶的瀏覽器。
文件還為美國地區法官Amit Mehta提供了一份詳細的補救方案，Mehta將在明年春季的一次聽證會後決定如何恢復因Google的壟斷行為而失去的市場競爭。屆時，法官將下令要求Google對其業務做出令其滿意的整改。
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