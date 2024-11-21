司法部在文件中指出，剝離Chrome的建議是為了永久終結Google對這一關鍵搜索入口的控制，並允許競爭對手的搜索引擎能夠接入這一對許多用戶而言是互聯網門戶的瀏覽器。

文件還為美國地區法官Amit Mehta提供了一份詳細的補救方案，Mehta將在明年春季的一次聽證會後決定如何恢復因Google的壟斷行為而失去的市場競爭。屆時，法官將下令要求Google對其業務做出令其滿意的整改。

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