香港航空指，航班數量已全面恢復至疫情前水平，平均客座率維持約85%，預計全年載客量將符合預期，超過500萬人次。聖誕節及農曆新年預訂量更已達85%，東北亞滑雪勝地航線預訂更高達90%。為此，公司將於12月起增加相關航線班次，以滿足旅客需求。

香港航空將於2025年1月17日恢復黃金海岸航線，為往來香港、大灣區及黃金海岸的旅客提供便捷的出行選擇；緊接於1月18日恢復溫哥華航線，正式重返長途國際市場。公司去年完成架構重組後，目前已覆蓋30多個航點。

從冬季起，將加開首爾（每日兩班）及東京（每日五班）航班，札幌航班亦增至每日一班，另外，亦將於12月開通仙台航線及明年1月恢復的黃金海岸和溫哥華航線。

機隊方面，香港航空指，今年大幅擴充機隊，引進多架空中巴士A330-300寬體客機，支援中長途航線；並首次引進A321加長型客機，配置220個全經濟艙座位，提升載客量及營運效益。預計今年年底機隊規模將按計劃增加至約30架客機，大大提升整體載客量。公司亦會繼續按需擴張機隊規模，以進一步提升運力。

另外，為慶祝十八周年，香港航空將於11月28日起推出全年有效的升級服務，涵蓋購票、機場服務、貴賓室及機艙體驗等各個環節予生日乘客。乘客只要於生日當天乘搭香港航空，即可享買一送一升艙優惠、優先登機、免費貴賓室使用及生日驚喜禮品等；而3至11歲兒童累積搭乘次數達標更可獲邀參觀香港航空大樓。

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