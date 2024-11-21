雙方仍在討論包括出價在內的建議條款。但即使仍未有具體結果，公司股份卻在暫停買賣短短一日之後，已主動於11月20日「快速」復牌，讓股份繼續交易。

上市公司盡快對外通報股價敏感消息，態度正確，變相亦讓投資者自行定價。電訊固網如此重要戰略資產，莫非要借用市場力量，逼中國移動「加甜」提價乎？

根據彭博引述消息指，中國移動願意以每股最少5港元，向香港寬頻主要股東提出收購其持股，較香港寬頻停牌前收市價有16%溢價，推算香港寬頻估值逾65億元。

而且，中國移動已進行盡職審查，目前正與香港寬頻主要股東就收購價格進行談判。收購價格可能提高，但雙方並不確定會達成協議。

其實，市傳香港寬頻的主要股東包括私募基金MBK Partners和TPG，一直希望可以減持股份。若計及可換股債券，兩者目前是持有香港寬頻大約35%股份。

大摩指，停牌前買賣雙方都未有就此潛在交易發表評論。但要留意的是，如果這單交易真係成事，中國移動會否再作增持，以及屆時對應估值會是多少。

以上述報道所提及的潛在收購價，再按照大摩2025年的預測計，相當於股息率大約係6.8%，而企業價值（enterprise value)對EBITDA比率是8.3倍。

翻查資料，2017年8月，和電香港以近145億元出售固網電訊業務的HGC全部股權，作價相當企業價值對EBITDA的11倍，當時券商指屬good deal。

相比之下，似乎中國移動提出收購香港寬頻的作價不算吸引，至少應該接近high single digit的multiple？這或者亦解釋得到復牌後為何股價高開低走。

香港寬頻最初以現金加發行新股及承擔債務等方式，收購匯港電訊（前身九倉電訊），間接引入TPG及MBK Partners成為集團股東。

當時收購總代價為54.9 億元，加上要承提滙港的52.6 億元債務及持有的2.6 億元現金，一加一減下，淨收購規模達105 億元。

香港寬頻早前向分析員表明，在未來2至3年內，股息支付率或會維持在75%水平，以繼續保留現金來幫助改善資產負債表比率。股東由基金改為國企，派息政策又會否改動？

香港寬頻賣盤不是新鮮事，公司前幾年亦收到（易主後的）環球全域電訊（HGC）的收購意向，可理解為雙方背後的基金股東買、基金股東賣，惟最終因交易估值不符而未能成事。

其後MBK Partners和TPG又重新考慮出售香港寬頻的股權方案，曾經傳出獲中資股投資機構IDG探討可能作出，並已為收購融資做準備。

當時消息稱，所有潛在交易商討僅處於初步階段，其後香港寬頻指主要股東仍在評估多項潛在方案，包括出售部分股權、引入其他投資者，以及私有化等可能。

中國移動此次出手，剛好有主權基金級數的最優秀金融人才南下，資產要「收歸國有」又好合情，但前題是作價也要合理。基金不是請客食飯，而要埋單計數。

無論如何，如果併購是能夠引發作為投資機構的大股東對公司進行資本行動（corporate action），來個價值發現對股價也有好處，小股東也得益。

順帶一提，MBK Partners和TPG當年都曾經被傳合組財團，在入主香港寬頻後，再就收購和記環球電訊提出要約。最後HGC則落入私募基金I Squared Capital手中至今。

由此可見，多年來國際基金在香港電訊市場「彈出彈入」，都是基於投資回報的商業決定，這很平常。快樂蜂收購添好運可能也是這個道理，市場活躍是好，但不用無限放大到體現什麼香港是XX之都的宣傳口號。

久利生