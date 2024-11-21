他指出，算力是支撐人工智能算法運行和數據處理的根基。要滿足算力需求，香港需要擁有完善穩健的數碼基建及算力設施。

孫東續稱，數碼港的人工智能（AI）超算中心首階段設施即將投入服務，並在明年逐步提升至3000匹（每秒浮點運算3000千萬億次（3 000 PFLOPS））的高階算力水平。總體而言，香港在短期內將可提供合共5000匹的算力，為本地的算力需求提供重要支撐。

同時，政府將加快啓動北區沙嶺創科用地的改劃程序，把預留作數據中心及相關用途的用地擴大至10公頃，務求透過市場力量，加快數據相關產業及設施的中長期發展。

除了增加算力供應，政府推出30億元人工智能資助計劃，把算力及研發應用的供求雙方對接起來，為人工智能科研創新提供所需的燃料。

其他報道

滬深三大指數午後個別走 滬指連升三個交易日

毛戈平化妝品通過上市聆訊

香港航空計劃明年增加六成員工

美國司法部尋求強制Google出售Chrome

香港會計師公會：截至10月底仍有11%上市公司董事會仍為單一性別

置地：社會公益項目成立至今已惠及50萬人次

安永：近八成公司成立專責可持續發展委員會監督ESG

嘉里物流委任黃兆龍為首席商務主管及東南亞總裁

香港寬頻伙健康科技平台Evercare推居家護理服務 月費399元起

【有片：埋身擊】日經支持位在37500至37600水平 倘穿跌會進一步下跌

星巴克據報考慮出售中國業務股份

波音CEＯ致全體員工：波音不能再犯錯

半日沽空金額增38% 盈富沽空增11倍 盈富街貨5個月最少

商務部調研員：將提前謀劃汽車以舊換新接續政策

鄭家純：首要任務是減低負債 紓緩後會恢復派息 暫不考慮任何收購

恒指半日跌24點 科指跌0.57% 快手跌10% 比特幣升穿96000美元

世紀大爆倉︱Archegos創辦人Bill Hwang遭判監18年

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.1%

人民幣中間價連續第7日強過預期 幅度創8月初以來最大

港元拆息普遍向下 短息跌 1個月HIBOR轉升 貨幣總結餘增加

據報特朗普團隊正討論增設加密貨幣政策職位 比特幣升穿95000美元

石破茂據報將推1400億美元經濟刺激計劃

比亞迪冀雲巴助力港推動綠色出行 惟未有具體時間表