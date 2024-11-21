創新科技及工業局局長孫東今日在立法會上表示，數碼港的人工智能（AI）超算中心首階段設施即將投入服務，並在明年逐步提升至3000匹（每秒浮點運算3000千萬億次（3 000 PFLOPS））的高階算力水平。
他指出，算力是支撐人工智能算法運行和數據處理的根基。要滿足算力需求，香港需要擁有完善穩健的數碼基建及算力設施。
孫東續稱，數碼港的人工智能（AI）超算中心首階段設施即將投入服務，並在明年逐步提升至3000匹（每秒浮點運算3000千萬億次（3 000 PFLOPS））的高階算力水平。總體而言，香港在短期內將可提供合共5000匹的算力，為本地的算力需求提供重要支撐。
同時，政府將加快啓動北區沙嶺創科用地的改劃程序，把預留作數據中心及相關用途的用地擴大至10公頃，務求透過市場力量，加快數據相關產業及設施的中長期發展。
除了增加算力供應，政府推出30億元人工智能資助計劃，把算力及研發應用的供求雙方對接起來，為人工智能科研創新提供所需的燃料。
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