《路透社》引述消息報道，路透訪問6名中國政府顧問，當中有4名顧問贊成將中國明年經濟增長目標維持於5%左右，另有1名顧問建議將目標定為4%以上，另1名顧名則建議定為4.5%至5%之間。政府顧問將會於下月閉門的中央經濟工作會提交意見，主張把明年經濟增長維持5%、中國社會科學院學部委員余永定認為，內地完全有可能去抵消美國總統侯選人特朗普的關稅影響，認為需要於明年採取更強勁的財政政策，更指今年內地財政赤字率很大機會超過3%。
余永定淡化美國關稅對內地經濟增長的影響，稱中國的淨出口對其GDP的貢獻很小。但根據官方數據顯示，雖然出口總額佔總經濟量的約兩成，但去年出口仍佔據GDP的2.2%。
即將上任的美國總統特朗普擬對中國商品徵收超過 60%的關稅。報道續指，部分經濟學家敦促內地政府放棄，或者訂立較低的經濟增長目標，以減少對刺激措施的依賴，因其刺激措施助長內房泡沫，以及巨額的地方政府債務。另外，亦有其他經濟學家認為，工業產出、收入、投資和就業，很大程度上取決於外部需求，而額外的貿易障礙可能會加劇通貨緊縮壓力和經濟增長阻力。
報道引述部分政府顧問意見指，若中國出口受到衝擊，而且未能被內需增長而去抵消的話，通貨緊縮壓力將會進一步加劇，建議將目標定為4%以上。
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