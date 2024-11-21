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恒指收市跌103點 科指跌1.2% 穿50天線 比特幣升穿97000美元

英偉達收入展望遜預期，拖累日韓台股、美期向下，台股見近3周低，不過，A股晶片股逆市上升，寒武紀升逾8%創紀錄新高，其他科技股亦向好，A股反覆倒升。市場觀望美國就業數字，早段缺乏方向，恒指波幅曾見兩個月最窄，唯午後恒指跌幅曾擴大至152點，全日波幅最終較上日的177點為多。恒指、科指見1周最大跌幅。科指跌穿50天線(4373.87點)。大市成交較上日增4%，北水則減少16%，本月累計暫流入980億，增16%。比特幣高見97892美元，創新高，相關ETF亦破頂。

恒指今早低開58點，高位升59點，低位跌152點，高低波幅212點，是11月19日後新高，當日報235.98點。上升股份比例為21.99%，下跌為40.55%，無升跌為37.45%。

恒指收市跌103點或0.53%，報19601點，大市成交金額1192億元，較上日增加4.01%，是11月19日1219.77億元成交後最多；國指跌55點或0.79%，報7034點。恒生科技指數收報4358點，跌1.24%。

藍籌股成交金額439.16億元，佔大市成交36.84%；科指成份股成交金額318.53億元，佔大市成交26.72%；國指成份股成交金額429.35億元，佔大市成交36.01%。

24隻雙櫃台股，總成交0.22億元人民幣，相當於約0.24億港元，佔大市成交的0.02%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.09%，至107.01億元，佔大市成交8.97%。牛熊證成交金額52.09億元，減少19.03%；窩輪成交金額54.91億元，減少4.31%。

藍籌23隻升，55隻下跌，4隻無升跌。翰森製藥（3692）升2.24%，收報18.26元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌4.35%，收報7.04元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報32.8元，升4.96%；跌幅最大的是快手（1024）收報46.4元，跌11.7%。

恒指受制於10天線(19823.4點)。科指跌穿50天線(4373.87點)。

北水南下合計淨流入46.66億元，較上日減少16.26%，連續第6日流入，累計流入463.39億元，對上一次連續6日淨流入是11月7日。北水本月累計流入980.28億元，按月增加16.96%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.77%，是11月14日後最大跌幅，當日跌幅為2.17%。低見19552.5點，是11月19日19522.59點後最低。收市報19601.11點，是11月18日後收市新低，當日報19576.61點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是11月14日。

科指曾跌最多1.5%，是11月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.62%。低見4347.05點，是11月19日4341.87點後最低。收市報4358.15點，是11月18日後收市新低，當日報4341.53點。第1日陰燭。

國指曾跌最多1.06%，是11月14日後最大跌幅，當日跌幅為2.5%。低見7015.64點，是11月18日6999.89點後最低。收市報7034.89點，是11月15日後收市新低，當日報6980.06點。第1日陰燭。

午後消息股表現

嘉里物流（0636）委任黃兆龍為首席商務主管及東南亞總裁。收報6.84元，跌1.16%。

香港寬頻（1310）伙健康科技平台Evercare推居家護理服務 月費399元起。收報4.43元，跌3.7%。

新世界發展（0017）鄭家純：首要任務是減低負債 紓緩後會恢復派息 暫不考慮任何收購。收報7.18元，跌0.83%。

今早及隔晚消息股表現

比亞迪（1211）冀雲巴助力港推動綠色出行 惟未有具體時間表。收報264.8元，跌0.23%。

宏利（0945）與RGA達54億加元再保協議 釋放8億資本將用於回購。收報249元，跌0.88%。

宜明昂科（1541）折讓16%配股 籌2.2億。收報7.33元，跌12.95%。

來凱醫藥（2105）折讓15%配股 籌2.3億。收報13.3元，跌15.39%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，寶尊電商－Ｗ（9991）收報7.26元，升9.01%。

貝殼－Ｗ（2423）收報51.95元，跌2.9%。

博雅互動（0434）創52周高，見4.43元，收報4.32元，升16.76%。

雅各臣科研製藥（2633）收報0.8元，升1.27%。

互太紡織（1382）收報1.58元，升0.64%。

普甜食品（1699）停牌。

醫渡科技（2158）收報5.45元，跌9.02%。

內地市監總局不審查國泰君安（2611）併海通證券（6837） 上海市國資委同意合併方案。國泰君安收報11.88元，升1.37%。

海通證券（6837）收報7元，升1.3%。

阿里影業（1060）中期盈利跌27%至3.4億人幣，續不派息。收報0.435元，跌8.42%。

金山科技工業（0040）半年盈利升6.5倍，中期息1.5仙。收報0.5元，升1.01%。

德昌電機（0179）半年多賺8%，中期息維持17仙。收報10.88元，跌4.06%。

內地11月共112款國產遊戲獲批版號，阿里（9988）旗下靈犀有份。收報84.4元，跌0.41%。

創夢天地（1119）伙騰訊雲，推聯合創新實驗室研遊戲AI技術。收報2.63元，升1.15%。

蔚來（9866）第三季收入跌2%，虧損擴大至51億元人幣。收報36.2元，跌0.55%。

中電信（0728）10月5G淨上客247萬戶。收報4.48元，跌0.22%。

中移動（0941）10月淨上客30萬戶。收報71元，跌0.42%。

廸生創建（0113）料中期純利跌四成，指港消費者信心極疲弱北上消費成風。收報4.37元，跌7.81%。

深圳控股（0604）主席呂華退休，執董及總裁王昱文代行職務。收報0.88元，跌2.22%。

快手（1024）第三季多賺50%，首三季增3倍。收報46.4元，跌11.7%。

港鐵（0066）失倫敦「伊利沙伯綫」營運權，今年上半年收入近15億。收報27.5元，升0.73%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見61元，收報56.8元，跌2.99%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.78元，收報1.74元，升7.41%；一脈陽光（2522）創上市新高，見48元，收報48元，升3.11%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見10.46元，收報10.38元，升2.98%；九方智投控股（9636）創上市新高，見29.75元，收報26.75元，跌3.08%；博時比特幣（3008）創上市新高，見76元，收報75.3元，升4.29%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見12.23元，收報12.18元，升4.73%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見19.92元，收報19.92元，升0.2%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見35.76元，收報35.36元，升4.18%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見35.1元，收報34.8元，升4.32%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1078元，收報1078元，升0.05%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見12.23元，收報12.14元，升4.66%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見9.665元，收報9.665元，升4.32%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1157.8元，收報1157.8元，升0.01%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.568元，收報1.556元，升4.71%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見568.4元，收報568.4元，升0.04%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1074.65元，收報1074.65元，升0.03%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.554元，收報1.554元，升4.44%；安碩中國國債－Ｒ（83012）創上市新高，見54.32元，收報54.32元，升0.04%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見11.36元，收報11.26元，升4.55%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7781.15元，收報7781.15元，升0.01%；博雅互動（0434）創52周高，見4.43元，收報4.32元，升16.76%；東風集團股份（0489）創52周高，見4.18元，收報3.83元，升2.41%；中國唐商（0674）創52周高，見0.2元，收報0.184元，跌6.12%；恆都集團（0725）創52周高，見0.62元，收報0.6元，升22.45%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.165元，收報0.165元，無升跌；國際資源（1051）創52周高，見3.05元，收報3.05元，升1.67%；智數科技集團（1159）創52周高，見4.39元，收報1.91元，升141.77%；百福控股（1488）創52周高，見1.1元，收報1.04元，跌5.45%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見6.5元，收報6.43元，無升跌。

破底股方面

28隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見7.41元，收報7.44元，跌1.59%；北大資源（0618）低見0.135元，收報0.137元，跌6.8%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.169元，收報0.169元，跌4.52%；靄華押業信貸（1319）低見0.199元，收報0.215元，無升跌；中國碳中和（1372）低見0.245元，收報0.246元，跌1.6%；滿地科技股份（1400）低見0.013元，收報0.014元，跌6.67%；工蓋有限公司（1421）低見0.163元，收報0.165元，跌8.84%；大森控股（1580）低見0.08元，收報0.081元，跌11.96%；瑞斯康集團（1679）低見0.199元，收報0.199元，跌0.5%；貓屎咖啡控股（1869）低見0.13元，收報0.131元，跌1.5%。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.65元，收報1.65元，跌1.2%；大快活集團（0052）低見6.63元，收報6.64元，跌0.15%；王氏國際（0099）低見1.11元，收報1.11元，無升跌；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；嬴集團（0397）低見0.09元，收報0.095元，升2.15%；南華集團控股（0413）低見0.034元，收報0.034元，跌2.86%；信銘生命科技（0474）低見0.048元，收報0.05元，跌1.96%；包浩斯國際（0483）低見0.205元，收報0.205元，跌8.07%；恆和集團（0513）低見0.16元，收報0.16元，跌0.62%；萊爾斯丹（0738）低見0.255元，收報0.27元，跌10%。

異動股

上升異動股，包括，智數科技集團（1159）創52周高，見4.39元，收報1.91元，升141.77%；藍港互動（8267）收報0.75元，升54.64%；REPUBLIC HC（8357）收報0.107元，升46.58%；宜搜科技（2550）收報14.04元，升45.34%；中國置業（0736）收報0.235元，升43.29%；汽車街（2443）收報16.96元，升39.93%；金利來集團（0533）停牌；華和控股（9938）收報0.095元，升28.38%；力高集團（1622）收報0.375元，升27.12%；北京體育文化（1803）收報0.109元，升25.29%。

下跌異動股，包括，海納星空科技（8297）創上市新低，見0.03元，收報0.033元，跌37.74%；中國寶力科技（0164）收報0.43元，跌25.86%；瑞遠智控（8249）收報0.071元，跌23.66%；融眾金融（3963）收報0.5元，跌21.88%；烯石電車新材料（6128）創上市新低，見0.053元，收報0.054元，跌21.74%；聯洋智能控股（1561）收報0.113元，跌20.98%；經發物業（1354）收報32.65元，跌20.85%；青島控股（0499）收報0.143元，跌20.56%；TBKS HLDGS（1960）收報0.127元，跌20.13%；昊天國際建投（1341）收報0.6元，跌20%；世紀建業（0079）收報0.097元，跌19.17%。

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