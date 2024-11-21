政府統計處指，10月份的升幅較低，主要是由於去年第三季（即7至9月）寬減差餉及寬免公共房屋額外租金所帶來的低基數效應在這月份已不存在。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在10月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.2%，較9月份（0.9%）為高。10月份的升幅擴大，主要是由於公共房屋租金上調所致。

政府發言人表示，10月基本消費物價通脹維持在輕微水平。食品價格繼續錄得輕微的按年升幅，能源相關項目價格的跌幅則進一步收窄。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地成本或會隨着香港經濟繼續增長而有一些輕微上升壓力。外圍價格壓力應會進一步緩和，儘管來自外圍環境的不確定性仍然存在。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至10月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，而截至9月止的三個月的相應升幅為0.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在10月份的按年升幅分別為1.6%、1.3%及1.2%，而9月份的相應升幅分別為2.9%、2.0%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在10月份的按年升幅分別為1.5%、1.1%及1.1%，在9月份的升幅則分別為0.9%、0.9%及1.0%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至10月止的三個月的平均每月升幅均為0.1%，而截至9月止的三個月的相應升幅分別為0.5%、0.4%及0.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至10月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月升幅分別為0.2%、0.1%及0.1%，而截至9月止的三個月的相應升幅則均為0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在10月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升21.8%）、電力、燃氣及水（上升8.5%）、雜項服務（上升1.9%）、外出用膳及外賣（上升1.7%）、雜項物品（上升1.6%）、交通（上升1.6%），以及住屋（上升1.0%）。

另一方面，綜合消費物價指數在10月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌1.4%）、耐用物品（下跌0.7%），以及基本食品（下跌0.5%）。

以首十個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.8%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.2%、1.7%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.0%、0.9%、1.1%及1.2%。

截至10月止的三個月，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.0%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升2.6%、1.8%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.2%、1.1%及1.1%。

截至10月止的十二個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升1.9%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.3%、1.8%及1.7%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.0%、1.1%及1.3%。

其他報道

恒指收市跌103點 科指跌1.2% 穿50天線 比特幣升穿97000美元

路透：4名中國政府顧問建議將中國經濟增長維持約5%

網傳年底大裁員？富途：不屬實

創科局長孫東：數碼港AI超算中心首階段設施快啓用 明年提升至3000匹算力

藝術品「牆上的香蕉」約620萬美元拍出 中標者為「幣圈大佬」孫宇晨

滬深三大指數午後個別走 滬指連升三個交易日

毛戈平化妝品通過上市聆訊

香港航空計劃明年增加六成員工

美國司法部尋求強制Google出售Chrome

香港會計師公會：截至10月底仍有11%上市公司董事會仍為單一性別

置地：社會公益項目成立至今已惠及50萬人次

安永：近八成公司成立專責可持續發展委員會監督ESG