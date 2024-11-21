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維珍妮盈警 料中期盈利跌最多40%

維珍妮國際（2199）發盈警，集團表示，根據對未經審核綜合管理賬目初稿作出的初步審閱及評估，預期截至9月底止六個月，與2023年同期相比，將錄得純利下跌不多於40%，主要歸因於就中國生產基地搬遷以優化生產布局而產生的重組成本增加；期間全球利率維持高企導致財務成本增加；以及肇慶廠房於初期運營的擴產成本。

不過集團補充，儘管如此，與上一財年下半年相比，集團的整體財務表現，包括銷售、毛利與純利已呈現明顯改善。去年同期維珍妮盈利跌66%至1.07億元。

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