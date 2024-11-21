維珍妮國際（2199）發盈警，集團表示，根據對未經審核綜合管理賬目初稿作出的初步審閱及評估，預期截至9月底止六個月，與2023年同期相比，將錄得純利下跌不多於40%，主要歸因於就中國生產基地搬遷以優化生產布局而產生的重組成本增加；期間全球利率維持高企導致財務成本增加；以及肇慶廠房於初期運營的擴產成本。
不過集團補充，儘管如此，與上一財年下半年相比，集團的整體財務表現，包括銷售、毛利與純利已呈現明顯改善。去年同期維珍妮盈利跌66%至1.07億元。
其他報道
SWIFT：10月份人幣國際支付比例按月跌0.68個百分點至2.93%
本港通脹連續兩個月放緩 10月增1.4% 5月後最低兼遜預期
恒指收市跌103點 科指跌1.2% 穿50天線 比特幣升穿97000美元
創科局長孫東：數碼港AI超算中心首階段設施快啓用 明年提升至3000匹算力
藝術品「牆上的香蕉」約620萬美元拍出 中標者為「幣圈大佬」孫宇晨
香港會計師公會：截至10月底仍有11%上市公司董事會仍為單一性別
香港寬頻伙健康科技平台Evercare推居家護理服務 月費399元起
【有片：埋身擊】日經支持位在37500至37600水平 倘穿跌會進一步下跌