星展預期今明兩年內地經濟增長皆可達5%，星展香港香港首席中國/香港經濟學家紀沫表示，9月起內地加大刺激政策，不只因為應對潛在的美國特朗普政府的地緣政治壓力，也因為舊舊經濟模式模式放緩。若內地沒有推出刺激措施，明年增長只會有4.1%，但加上刺激政策，即使計及特朗普關稅，增加可以額外增加0.9個百份點。
一旦特朗普對華進口貨品實施60%關稅，紀沫預期會影響降低增長率0.5至1%，內地需推出同樣力度的經濟刺激措施。
不過，星展認為，貿易戰對明年內地出口增長影響較少，星展香港經濟師謝家曦指，東盟佔內地出口比例為16.2%，高於美國和歐盟的分別各14.6%，而特朗普也有意向其他國家實施10%至20%關稅，而且未來數個月也會有提早出口效應，預期至明年底至2026年初，關稅才會有較大影響。
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