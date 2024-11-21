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DesignInspire創意設計博覽下月5至7日免費入場

由香港貿發局主辦、香港設計中心協辦、文創產業發展處贊助的DesignInspire創意設計博覽將於12月5至7日在香港會議展覽中心一連三日開放予業界及公眾免費入場。

今年展會以「設想生活 開創未來」（Design for a Better Tomorrow）為主題，並首次與巴黎時尚設計展Maison&Objet成為策略合作夥伴，匯聚多位本地及國際設計精英，為業界及公眾帶來精彩紛呈的設計體驗。

而由香港設計中心（Hong Kong Design Centre）主辦的設計營商周 2024及設計營商周峰會2024，將分別在12月2至7日及12月4至6日同期舉行。

香港貿發局助理總裁梁國浩表示，香港作為亞洲設計之都，一直扮演推動環球創意產業發展的重要角色。DesignInspire是亞洲重要的創意設計平台，今年內容非常豐富，設有多個打卡位、沉浸藝術體驗，匯聚來自中國內地、捷克、法國、日本、台灣、泰國及香港等國家及地區，合共逾200家參展商，更首次與法國權威設計展會Maison&Objet成為策略合作夥伴，進一步鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的角色，為創意產業注入新動力。

 

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