醫渡科技（2158）公布，截至2024年9月底的中期虧損4344.6萬元人民幣（下同），較上財年中期虧損7576.9萬元收窄﹔每股基本虧損為0.04元﹔不派中期息。
集團中期經營虧損為5430萬元，較上財年中期虧損7830萬元收窄。收入方面，整體中期收入按年跌7.6%至3.29億元，當中大數據平台和解決方案中期收入按年增4.5%至1.34億元，生命科學解決方案中期收入按年跌15%至1.45億元，健康管理平台和解決方案中期收入按年跌12.4%至5116.1萬元。
中期的銷售及服務成本按年減少3.7%至2.12億元﹔中期銷售及營銷開支按年減少30.1%至7240萬元﹔中期研發開支按年減少9.6%至9370萬元﹔中期整體毛利率為35.6%。
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