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百度第三季經調整盈利跌19%至59億人幣

百度（9888）公布第三季業績，淨利潤升14%至76.32億元（人民幣，下同），非公認會計準則下歸屬百度淨利潤則跌19%至58.86億元，總收入減少3%至336億元，其中在線營銷收入跌4%至188億元，非在線營銷收入增12%至77億元，愛奇藝收入亦跌10%至72億元。

首席執行官李彥宏表示，第三季度營收持平反映集團在線營銷業務持續疲弱，但被智能雲業務的增長所抵銷。儘管面臨短期壓力，百度仍然堅持以人工智能為核心的戰略，並對長期發展趨勢充滿信心。

代理首席財務官何俊傑表示，集團對成本控制持續關注，為第三季業績奠定了基礎，期內百度核心的經營利潤率維持穩定，而蘿蔔快跑在運營方面持續取得顯著進步，鞏固了集團對全無人駕駛出行服務商業模式有效性的信心。

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