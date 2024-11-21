計劃為香港的財富管理專業人士提供相關知識和資源，以支持越來越多尋求分散投資組合並配置至私募市場的個人投資者。課程為在香港舉辦，為一系列半天面授課程，並將於2025年2月起開放予所有私人財富管理公會成員參與。課程結束後，符合資格的參加者可以根據其公司指引獲得持續專業培訓（OPT）時數或其他專業培訓學分。

黑石私人財富管理方案亞太區主管黄翊，將加入私人財富管理公會諮詢理事會（PWMA Advisory Council）。他表示，儘管越來越多投資者涉足於私募市場，個人投資者的配置仍然不足。該行相信，隨著財富管理專業人士和個人投資者追求多元化投資組合和具吸引力的風險回報，市場對於私募資產的投資配置將持續增加。

私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示，香港已成為重要的財富管理樞紐，越來越多個人投資者希望涉足私募市場以提升其投資組合。我們很高興能與行業先驅黑石合作，雙方有著共同的目標，致力於推動香港私人財富管理行業的增長與發展，為財富從業者提供支持，並協助尊貴的客戶管理和增值資產。

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