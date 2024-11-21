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李嘉誠拍片賀汕頭「兩大盛會」 談及投資教育之因

第二十二屆國際潮團聯誼年會、第十屆世界潮商大會本周二在汕頭開幕，現場播放長和系創辦人李嘉誠的祝賀視頻，並談及自己對投資教育的看法。

李嘉誠提到，自己一直深信，要能掌握未來發展的理念和有應變自如的能力，投資教育是核心關鍵。「這是我自1981年捐建汕頭大學以來，從沒有改變的信念。」

李嘉誠又提及，國家主席習近平2020年親臨潮汕時，鼓勵民眾堅持大膽創新，奮發進取，以更大魄力、在更高起點上推進改革開放，潮汕政府的領導也努力為人民謀求福祉。他希望鄉親也有相同的決心和責任感，共同推動潮汕高質量發展。

 

李嘉誠致辭全文：

各位鄉親、各位朋友：

大家好！

世人都認為，務實、肯幹、頭腦靈活、敢於探索，是潮州人的基因。我作為潮州人，對潮汕地區的歷史、鄉情素養都感到自豪。代代耕耘的積累，點點都值得珍惜。我一直深信，要能掌握未來發展的理念和有應變自如的能力，投資教育是核心關鍵，這是我自1981年捐建汕頭大學以來，從沒有改變的信念。

2020年習近平主席親臨潮汕，鼓勵大家「堅持大膽創新、奮發進取，以更大魄力、在更高起點上推進改革開放。」潮汕政府的領導也努力為人民謀求福祉。各位親愛的鄉親，希望大家也有相同的決心和責任感，共同推動潮汕高質量發展。在這裡，祝願潮汕未來發展更上高峰，經濟創出佳績，人民生活更安穩、更愉快。

再次祝賀「兩大盛會」圓滿成功！

多謝！多謝！