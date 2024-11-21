阿里晚上發公告指，成立阿里巴巴電商事業群，全面整合淘寶天貓集團、國際數字商業集團、1688、閑魚等電商業務，形成覆蓋國內外全産業鏈的業務集群，蔣凡已獲任命擔任阿里電商事業群首席執行官。

據內媒報道，今次成立新電商事業群是吳泳銘面向未來電商領域如何用好國內和國際兩種資源合力做出的新思考和新行動，彰顯集團投資核心電商業務的決心，通過協同效應，更好支持商家捕捉全球市場機遇，實現更大增長。

報道又指，吳泳銘去年9月出任集團CEO後，明確「用戶為先、AI驅動」的戰略重心，做出戰略取捨，聚焦核心業務，兼任淘天集團和雲智能集團CEO，推進管理團隊年輕化，對組織陣型、業務策略進行改革。

吳泳銘在全員郵件表示，時代快速進步，25歲的阿里巴巴仍要以創業的心態，不斷創新，履行為中小企業服務的使命，持續為社會創造價值。他又指，中國和全球的電商業態都在進入新的時代，全球化的供應鏈能力、履約能力與消費者服務能力，將決定未來的競爭格局。阿里電商事業群將通過整合集團內的所有電商資源，服務好國內和全球消費者，同時幫助更多中小企業同步拓展國內及海外市場。

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