漢思指，城巴是香港主要專營公共巴士服務營運商，一直致力支持香港政府推動旅遊業發展的策略。董事會認為城巴推出新旅遊產品將有助於香港經濟及旅遊業的發展。

同時，城巴已升級的開篷巴士車隊將配合全新手機應用程式「HK Sightseeing」講述香港故事，為旅客帶來精彩體驗。

城巴亦推出全新品牌「Citybus+」觀光套票，連接多個陸路口岸、機場及整個城市為城巴龐大巴士網絡的一部分。旅客可使用「Citybus+」觀光套票及特別優惠，無限次乘搭城巴巴士網絡，包括城巴獨家隨上隨下「觀光城巴」開篷巴士。

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