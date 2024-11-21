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漢思能源旗下城巴3000萬提升觀光開篷巴士車隊 開發手機APP谷旅遊業

漢思能源（0554）公布，11月21日公司非全資附屬公司城巴有限公司（城巴）推出「觀光城巴」作為香港全新旅遊品牌以推動旅遊業。城巴斥逾3,000萬港元擴充及升級觀光開篷巴士車隊及設施，並利用最新科技開發專屬手機應用程式「HK Sightseeing」，以獨特及身臨其境的旅遊體驗迎接香港旅客。

漢思指，城巴是香港主要專營公共巴士服務營運商，一直致力支持香港政府推動旅遊業發展的策略。董事會認為城巴推出新旅遊產品將有助於香港經濟及旅遊業的發展。

同時，城巴已升級的開篷巴士車隊將配合全新手機應用程式「HK Sightseeing」講述香港故事，為旅客帶來精彩體驗。 

城巴亦推出全新品牌「Citybus+」觀光套票，連接多個陸路口岸、機場及整個城市為城巴龐大巴士網絡的一部分。旅客可使用「Citybus+」觀光套票及特別優惠，無限次乘搭城巴巴士網絡，包括城巴獨家隨上隨下「觀光城巴」開篷巴士。 

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