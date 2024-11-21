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貝殼控股第三季盈利微升1%至11.7億人幣

貝殼控股（2423）公布，2024年第三季度淨利潤為11.71億元人民幣（下同）（約1.67億美元），較2023年第三季11.58億元，按年增1.1%，每股基本盈利為1.04元﹔2024年第三季經調整淨利潤為17.85億元（約2.54億美元），較2023年第三季的21.47億元，按年跌16.86%，每股基本盈利為1.58元。

2024年第三季總交易額為73.68億元，按年增加12.5%。存量房交易的總交易額為47.78億元，按年增加8.8%。新房交易的總交易額為22.76億元，按年增加18.4%。家裝家居的總交易額為41億元，按年增加24.6%。新興業務及其他的總交易額為273億元，按年增加31.9%。2024年第三季淨收入為226億元，按年增加26.8%，毛利率為22.7%。

截至2024年9月30日，公司現金、現金等價物、受限資金和短期投資合計結餘為595億元。集團於第三季度斥資約2億美元回購股份。

截至2024年9月30日門店數量為48,230家，按年增加12.1%。截至2024年9月30日活躍門店數量為46,857家，按年增加14.6%。

截至2024年9月30日經紀人數量為47.642萬名，按年增11%。截至2024年9月30日活躍經紀人數量為42.34萬名，按年增加6.1%。2024年第三季度的移動月活躍用戶數量平均為4620萬名，而2023年同期為4920萬名。

貝殼董事會主席兼首席執行官彭永東指，9月底政府出台的一系列政策支持合力已初見成效，10月份平台上的成交量反彈明顯，市場修復正在啟動。在改善的外部環境下，將堅定地看長，保持樂觀、堅持和團結，邁向更遠的未來。

貝殼執行董事兼首席財務官徐濤先生則表示，在5月份政策密集出台並迎來脈衝式復甦後，第三季度市場表現逐步回落。存量房市場表現相對穩健，新房市場仍處於供需偏弱的築底階段。

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