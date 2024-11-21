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星展：料港樓價持平至2026 減息利好被庫存高企抵消

近期有不少財金名人入市置業，星展預期明年至2026年住宅物業樓價持平，星展香港高級經濟學家周洪禮表示，雖然減息有助交投回升，不過樓市存庫在20年高位，未來兩年供應較以往平均高13%至14%，急需去貨地產商的定價會較為進取，對樓價會有壓力，經濟亦有不明朗因素，因此樓價料不會有大反彈。或要待一兩年後，經濟有較明顯的增長動能，樓價才會有真正回升。

本港銀行今年以來累計下調最優惠利率0.5厘，幅度高於市場預期，星展香港經濟學家謝家曦預期，12月美國聯儲局雖會再減息0.25厘，但香港銀行不會跟隨下調，因為現時港元拆息下降較慢，未必會帶動P下調。明年星展預期美國再減息3次至3.5厘，會為香港銀行提供減P空間，但3.5厘仍是不低的水平，港銀不易將P回復至加息前水平，預期明年細P會減至5.25厘。

星展料至明年上半年，3個月拆息將回落至2.88厘至3.38厘水平。

星展預期今年香港經濟增長2.4%，明年為2.5%，周洪禮預期明年零售會由今年下跌4%至%，回復至2%增長，預期股市向好會帶動財富效應，而美國減息令港元對人民幣走弱，則有旅客消費，不過港人北上和內地旅客消費模式改變，令本港消費僅有溫和的增長。明年出口將是香港增長最主要動力，內地推出刺激經濟政策將支持內需，帶動本港出口，而內地加強與東南亞出口，當地對半導體、硬件等電子產品有強勁需求，電子佔香港出口額達七成，預期明年香港出口增長可達7%。