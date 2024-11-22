美國上周首次申領失業救濟人數意外降至4月以來最低，表明就業市場穩固。芝加哥聯儲行長Goolsbee預計，未來一年利率會「略微下降」，他相信通脹正在朝著聯儲局的目標回落。

個股方面，蘋果據悉正在加緊開發具有更強對話功能的數字語音助手Siri，預計可能在2026年春季正式向消費者推出。英偉達安撫投資者稱，新晶片產品將繼續推動由人工智能驅動的增長，不過該公司暗示急於推出新晶片的成本高於預期。

道瓊斯工業平均指數收漲461點，升幅1.07%，報43870點。標普500指數收漲31點，升幅0.54%，報5948點。納斯達克綜合指數收漲6點，或0.04%，報18972點。

高盛升2.44%，報596.11美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻87點，而Amazon跌2.22%，198.38報元，拖累道指27點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報228.52元，跌0.2%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報167.63元，跌4.74%，亞馬遜(美：AMZN)收市報198.38元，跌2.21%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報563.09元，跌0.42%，英偉達(美：NVDA)收市報146.67元，升0.53%，微軟(美：MSFT)收市報412.87元，跌0.63%，Tesla (美：TSLA)收市報339.64元，跌0.69%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.41%，報502點。德國DAX指數收漲0.75%，報19146點；法國CAC 40指數漲0.21%，報7213點；英國富時100指數收漲0.8%，報8149點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.01%，報6591點。

美國2年期債息曾升最多0.94%，是11月14日後最大升幅，當日升幅為1.82%。高見4.3551厘，是11月15日4.3752厘後最高。收市報4.3487厘，是7月30日後收市新高，當日報4.3585厘。連升3日，累計升0.0685厘，對上一次連升3日是11月12日。

美國10年期債息曾升最多0.62%，是11月20日後最大升幅，當日升幅為0.89%。高見4.4375厘，是11月18日4.4888厘後最高。收市報4.4218厘，是11月15日後收市新高，當日報4.4394厘。連升2日，累計升0.0256厘，對上一次連升2日是11月12日。

美2年期10年期債息差曾收窄至6.672基點，是11月13日5.586基點後最窄。收市報7.098基點，是11月11日後收市新低，當日報4.826基點。連跌4日，累計跌6.094基點，對上一次連跌4日是6月14日。

美3個月10年期債息差曾收窄至10.893基點，是11月20日10.629基點後最窄。收市報12.989基點，是11月18日後收市最窄，當日報10.76基點。

金龍指數曾跌最多1.64%，是11月14日後最大跌幅，當日跌幅為2.24%。低見6549.29點，是11月19日6525.43點後最低。收市報6591.82點，是11月19日後收市新低，當日報6563.86點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月5日。

道指曾升最多1.41%，是11月6日後最大升幅，當日升幅為3.69%。高見44020.31點，是11月14日44080.78點後最高。收市報43870.35點，是11月13日後收市新高，當日報43958.19點。連升2日，累計升601.41點，對上一次連升2日是11月11日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是11月7日。

標指曾升最多0.78%，是11月7日後最大升幅，當日升幅為0.92%。高見5963.32點，是11月14日5993.88點後最高。收市報5948.71點，是11月14日後收市新高，當日報5949.17點。連升4日，累計升78.09點，對上一次連升4日是11月8日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是11月8日。

納指曾升最多0.76%，是11月19日後最大升幅，當日升幅為1.07%。高見19110.89點，是11月14日19275.8點後最高。收市報18972.42點，是11月19日後收市新高，當日報18987.47點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月12日。

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