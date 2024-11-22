個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.4%，折合報406.27元；阿里巴巴（9988）跌1.37%，折合報83.25元；美團（3690）跌1.45%，折合報171.07元；匯控（0005）升0.19%，折合報72.1元；建行（0939）跌0.15%，折合報5.92元。

道期現跌0.004%；標期現跌0.05%；納期現跌0.22%。日本東證指數現升0.35%；韓國KOSPI指數現升0.81%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.8%。

VIX指數隔晚跌1.68%或0.29點，報16.87點。

紐油現升0.07%或0.05美元，報70.15美元；布油現升1.95%或1.42美元，報74.23美元；金價現升0.1%或2.7美元，報2672.42美元；LME 銅期貨隔晚跌0.89%或81美元，報9008.5美元。比特幣現升0.33%或324.87美元，報98409.86美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0059厘，報4.4159厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括HYPEBEAST（0150）、景福集團（0280）、敏華控股（1999）、 翠華控股（1314）、歐化（1711）、美建集團（0335）、東方（0018）等。

鐵塔（0788）建議股份10合1。

遠東發展（0035）料中期轉蝕最多9億。

聯交所批評天福（6868）非執董曾明順涉職務衝突，須完成培訓。

榮尊國際（1780）料中期虧損收窄至1200萬元。

寶尊電商（9991）第三季虧損收窄至8810萬人幣，因電商產品銷售重拾增長。

六福集團（0590）盈警，料中期盈利跌一半。

貝殼控股（2423）第三季盈利微升1%至11.7億人幣。

阿里（9988）整合內地及海外電商等成立「電商事業群」，蔣凡任負責人。

漢思能源（0554）旗下城巴3000萬提升觀光開篷巴士車隊，開發手機APP谷旅遊業。

醫渡科技（2158）中期虧損收窄至4345萬人幣，不派息。

百度（9888）第三季經調整盈利跌19%至59億人幣。

國泰（0293）：10月載客人次增19%，貨運增14%。

維珍妮（2199）盈警，料中期盈利跌最多40%。

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