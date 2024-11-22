moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌31點 夜期平水 美期跌亞股升 比特幣升穿99000美元

美股向上，港股ADR跌31點或0.16%，報19570點，即月恒指夜期升12點，報19601點，夜期平水。比特幣隔晚創新高見99022.7美元。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.4%，折合報406.27元；阿里巴巴（9988）跌1.37%，折合報83.25元；美團（3690）跌1.45%，折合報171.07元；匯控（0005）升0.19%，折合報72.1元；建行（0939）跌0.15%，折合報5.92元。

道期現跌0.004%；標期現跌0.05%；納期現跌0.22%。日本東證指數現升0.35%；韓國KOSPI指數現升0.81%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.8%。

VIX指數隔晚跌1.68%或0.29點，報16.87點。

紐油現升0.07%或0.05美元，報70.15美元；布油現升1.95%或1.42美元，報74.23美元；金價現升0.1%或2.7美元，報2672.42美元；LME 銅期貨隔晚跌0.89%或81美元，報9008.5美元。比特幣現升0.33%或324.87美元，報98409.86美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0059厘，報4.4159厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括HYPEBEAST（0150）、景福集團（0280）、敏華控股（1999）、 翠華控股（1314）、歐化（1711）、美建集團（0335）、東方（0018）等。

鐵塔（0788）建議股份10合1。

遠東發展（0035）料中期轉蝕最多9億。

聯交所批評天福（6868）非執董曾明順涉職務衝突，須完成培訓。

榮尊國際（1780）料中期虧損收窄至1200萬元。

寶尊電商（9991）第三季虧損收窄至8810萬人幣，因電商產品銷售重拾增長。

六福集團（0590）盈警，料中期盈利跌一半。

貝殼控股（2423）第三季盈利微升1%至11.7億人幣。

阿里（9988）整合內地及海外電商等成立「電商事業群」，蔣凡任負責人。

漢思能源（0554）旗下城巴3000萬提升觀光開篷巴士車隊，開發手機APP谷旅遊業。

醫渡科技（2158）中期虧損收窄至4345萬人幣，不派息。

百度（9888）第三季經調整盈利跌19%至59億人幣。

國泰（0293）：10月載客人次增19%，貨運增14%。

維珍妮（2199）盈警，料中期盈利跌最多40%。

 

其他報道

美債息上升 美股創一周高 道指升461點 金龍指數下跌

北水增持鐵塔 減持盈富