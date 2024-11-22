恒指今早高開12點或0.07%，報19613點，大市成交金額16億元；國指今早高開6點或0.1%，報7041點。恒生科技指數開市報4366點，升0.18%。上升股份比例為7.2%，下跌為3.77%，無升跌為89.02%。