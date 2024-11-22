恒指今早高開12點或0.07%，報19613點，大市成交金額16億元；國指今早高開6點或0.1%，報7041點。恒生科技指數開市報4366點，升0.18%。上升股份比例為7.2%，下跌為3.77%，無升跌為89.02%。
藍籌30隻升，23隻下跌，29隻無升跌。攜程（9961）升2.09%，報512元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌1.23%，報52.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，6隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報22.65元，升2.95%；跌幅最大的是百度（9888）開市報79.3元，跌5.43%。
恒指受制於10天線(19711.94點)。科指續低於50天線(4392.18點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，HYPEBEAST（0150）無成交，報0.211元。
景福集團（0280）無成交，報0.35元。
敏華控股（1999）無成交，報4.75元。
翠華控股（1314）無成交，報0.245元。
歐化（1711）無成交，報0.067元。
美建集團（0335）無成交，報0.83元。
東方（0018）無成交，報0.4元。
鐵塔（0788）建議股份10合1。開市報1.03元，無升跌。
遠東發展（0035）料中期轉蝕最多9億。開市報1.07元，跌4.46%。
聯交所批評天福（6868）非執董曾明順涉職務衝突，須完成培訓。無成交，報3.65元。
榮尊國際（1780）料中期虧損收窄至1200萬元。無成交，報1.31元。
寶尊電商（9991）第三季虧損收窄至8810萬人幣，因電商產品銷售重拾增長。無成交，報7.26元。
六福集團（0590）盈警，料中期盈利跌一半。開市報14.8元，跌1.46%。
貝殼控股（2423）第三季盈利微升1%至11.7億人幣。開市報51.95元，無升跌。
阿里（9988）整合內地及海外電商等成立「電商事業群」，蔣凡任負責人。開市報83.6元，跌0.95%。
漢思能源（0554）旗下城巴3000萬提升觀光開篷巴士車隊，開發手機APP谷旅遊業。無成交，報0.246元。
醫渡科技（2158）中期虧損收窄至4345萬人幣，不派息。開市報5.09元，跌6.61%。
百度（9888）第三季經調整盈利跌19%至59億人幣。開市報79.3元，跌5.43%。
國泰（0293）：10月載客人次增19%，貨運增14%。開市報9.2元，升0.22%。
維珍妮（2199）盈警，料中期盈利跌最多40%。無成交，報2.23元。
破頂股包括，華夏比特幣（3042）創上市新高，見12.26元，開市報12.26元，升0.66%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見36元，開市報36元，升1.81%。
異動股
上升異動股，包括，NEXION TECH（8420）開市報0.036元，升12.5%；亨泰（0197）開市報0.285元，升11.76%；彩生活（1778）開市報0.185元，升10.12%；應星控股（1440）開市報14.48元，升9.7%；SPROCOMM INTEL（1401）開市報1.5元，升9.49%；嘉實以太幣（3179）開市報8.2元，升7.61%；烯石電車新材料（6128）開市報0.058元，升7.41%；雙樺控股（1241）開市報0.076元，升7.04%；智欣集團控股（2187）開市報0.61元，升7.02%；昊天國際建投（1341）開市報0.64元，升6.67%。
下跌異動股，包括，華領醫藥－Ｂ（2552）開市報1.4元，跌10.26%；金山雲（3896）開市報3.11元，跌9.06%；普匯中金國際（0997）開市報0.023元，跌8%；滿地科技股份（1400）平上市低位0.013元，開市報0.013元，跌7.14%；博雅互動（0434）開市報4.03元，跌6.71%；維亮控股（8612）開市報0.014元，跌6.67%；醫渡科技（2158）開市報5.09元，跌6.61%；金輝控股（9993）開市報3.16元，跌6.23%；花樣年（1777）開市報0.11元，跌5.98%。
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