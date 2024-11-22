受美國大選結果影響，美國股票基金是本月迄今表現最好的基金類別（3.93%），其次是環球股票基金（1.95%）和DIS核心累積基金（1.20%）。

積金評級指出，儘管美國市場對特朗普獲勝反應積極，但對美國可能徵收關稅和實施其他貿易限制的擔憂正在影響其他市場。強積金11月份的下跌受中港股票基金以至歐洲股票基金影響，中港股票基金是本月迄今表現第二差的資產類別，回報率約-2.82%，但仍是今年迄今表現第四佳的資產類別，回報率約為14.63%。

由於預計11月份會出現單月虧損，積金評級預計強積金總資產將下跌至約1.287萬億元，但仍為強積金推出以來的第三高水平，較10月份下跌約45億元，但年初迄今仍增加約1,464億元，而成員平均賬戶結餘預計將下跌至約270,700元，較10月份減少約900元，但年初至今仍增加約30,800元。

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