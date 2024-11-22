港元現報7.7818元升值10點子，曾貶值最多11點子，報7.7839元，亦曾升值最多15點子，報7.7813元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為449.37億元，與上日相同，總結餘是11月20日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌12.88點子至3.5956%，是9月20日後最低；1星期HIBOR升12.21點子至4.09655%，是11月1日後最高；2星期HIBOR升0.14點子至4.1128%，是11月20日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.21點子至4.31494%，是11月19日後最高；6個月期HIBOR升0.14點子至4.18649%，是11月20日後最高；12個月期HIBOR升0.21點子至4.11393%，是11月15日後最高。

美元指數現報107.05升值0.078點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8294%，終止單日收窄，利差是2024年11月18日後最闊，當日差距為-0.8349%。

對上一次終止單日收窄，是2024年11月18日，當日利差報-0.8349%。

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