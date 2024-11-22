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敏華控股半年賺11.4億中期息維持0.15元 稱中國市場為近年最艱難

敏華控股（1999）公布，截至今年9月底止中期盈利11.39億元，按年微升0.3%，每股盈利29.37仙，中期息維持每股0.15元。

期內營業收入約83.1億元，較去年同期跌7.1%。毛利率約39.5%，按年升0.4個百分點，淨利潤率 約13.7%，上升約1%。

敏華指出，期內中國市場是過去幾年中最為艱難的半年，消費者信心相比去年進一步下探，市場趨於沉寂。公司的諸多銷售策略遇阻，從價格端及產品端均很難從根本上提升消費者購買意願。中國市場銷售收入約49.75億元（撇除房地產、商場物業及其他業務收入），按年跌約17.2%。

回顧期內，隨著政策支持力度逐漸加大，政府刺激消費決心加強，以及針對家居行業首次推出可執行大力度補貼政策，敏華相信家居市場需求也將逐步轉暖回升，其電商業務也出現了復蘇趨勢，期待內銷市場拐點將至。

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