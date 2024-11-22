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恒指半日跌257點 伙國指見近兩個月低 北水第7日流入 4個月最長

隔晚美股上升，日韓台股今早跟隨向上，港股今早亦高開，但A股低開後跌勢加大，港股亦跟隨擴大跌幅，科技股下跌，手機設備股逆市上升。恒指、國指見近兩個月低。北水連續第7日流入，4個月最長流入。

恒指今早高開12點，高位升110點，低位跌283點，高低波幅394點。上升股份比例為13.87%，下跌為39.93%，無升跌為46.19%。

恒指半日跌257點或1.31%，報19343點，大市成交金額796億元；國指跌98點或1.41%，報6935點。恒生科技指數收報4306點，跌1.19%。

藍籌股成交金額355.56億元，佔大市成交44.66%；科指成份股成交金額248.18億元，佔大市成交31.17%；國指成份股成交金額310.47億元，佔大市成交39%。

24隻雙櫃台股，總成交0.39億元人民幣，相當於約0.42億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加13.47%，至121.43億元，佔大市成交15.25%。牛熊證成交金額63.89億元，增加22.65%；窩輪成交金額57.53億元，增加4.77%。

藍籌9隻升，72隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升4.75%，收報59.6元，是升幅最大的藍籌，中國人壽（2628）跌4.76%，收報14.82元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報59.6元，升4.75%；跌幅最大的是百度（9888）見52周低75.2元，收報76.25元，跌9.06%。

恒指10天線(19684.97點)得而復失，下試50天線(20057.95點)。科指受制於10天線(4402.45點)，50天線(4390.99點)得而復失。

北水南下合計淨流入28.83億元，較上日減少38.21%，連續第7日流入，累計流入492.22億元，對上一次連續7日淨流入是7月4日。北水本月累計流入1009.11億元，按月增加20.4%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.45%，是11月14日後最大跌幅，當日跌幅為2.17%。低見19317.85點，是9月26日19176.58點後最低。連跌2日。

科指曾跌最多1.36%，低見4298.67點，是11月15日4288.01點後最低。連跌2日。

國指曾跌最多1.52%，是11月14日後最大跌幅，當日跌幅為2.5%。低見6928.08點，是9月26日6783.64點後最低。連跌2日。

銀河國際：新世界（0017）決心將淨負債降至健康水平 予買入評級。收報6.97元，跌2.92%。

蘋果據報將更新Siri 更會聊、更快處理複雜任務。

手機設備

鴻騰（6088）收報3.4元，升4.62%。

丘鈦（1478）收報5.88元，升7.69%。

舜宇（2382）收報59.6元，升4.75%。

高偉電子（1415）收報24.3元，升1.25%。

通達（0698）收報0.084元，無升跌。

瑞聲（2018）收報34.7元，升9.29%。

比亞迪電子（0285）收報34.35元，升4.73%。

信利國際（0732）收報1.02元，無升跌。

富智康（2038）收報0.94元，無升跌。

小米（1810）創52周高，見29.85元，收報29.05元，升3.2%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，HYPEBEAST（0150）收報0.211元，無升跌。

景福集團（0280）收報0.345元，跌1.43%。

敏華控股（1999）收報4.65元，跌2.11%。

翠華控股（1314）收報0.245元，無升跌。

歐化（1711）收報0.067元，無升跌。

美建集團（0335）收報0.83元，無升跌。

東方（0018）收報0.39元，跌2.5%。

鐵塔（0788）建議股份10合1。收報1.01元，跌1.94%。

遠東發展（0035）料中期轉蝕最多9億。收報1.06元，跌5.36%。

聯交所批評天福（6868）非執董曾明順涉職務衝突，須完成培訓。收報3.65元，無升跌。

榮尊國際（1780）料中期虧損收窄至1200萬元。收報1.31元，無升跌。

寶尊電商（9991）第三季虧損收窄至8810萬人幣，因電商產品銷售重拾增長。收報7.26元，無升跌。

六福集團（0590）盈警，料中期盈利跌一半。收報14.84元，跌1.2%。

貝殼控股（2423）第三季盈利微升1%至11.7億人幣。收報51.95元，無升跌。

阿里（9988）整合內地及海外電商等成立「電商事業群」，蔣凡任負責人。收報81.9元，跌2.96%。

漢思能源（0554）旗下城巴3000萬提升觀光開篷巴士車隊，開發手機APP谷旅遊業。收報0.24元，跌2.44%。

醫渡科技（2158）中期虧損收窄至4345萬人幣，不派息。收報4.63元，跌15.05%。

百度（9888）第三季經調整盈利跌19%至59億人幣。見52周低75.2元，收報76.25元，跌9.06%。

國泰（0293）：10月載客人次增19%，貨運增14%。收報9.24元，升0.65%。

維珍妮（2199）盈警，料中期盈利跌最多40%。收報2.13元，跌4.48%。

破頂股表現

破頂股包括，眾淼控股（1471）創上市新高，見9.98元，收報9.1元，升24.32%；一脈陽光（2522）創上市新高，見50.6元，收報49.95元，升4.06%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見10.74元，收報10.62元，升2.31%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見27.75元，收報27.15元，升4.02%；國富氫能（2582）創上市新高，見100元，收報96.85元，升7.02%；博時比特幣（3008）創上市新高，見77.24元，收報76.62元，升1.75%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見12.36元，收報12.3元，升0.99%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見36.08元，收報35.96元，升1.7%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見35.5元，收報35.44元，升1.84%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1078.05元，收報1078元，無升跌；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見12.38元，收報12.33元，升1.57%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見9.82元，收報9.82元，升1.6%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.586元，收報1.582元，升1.67%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.58元，收報1.58元，升1.67%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見11.48元，收報11.48元，升1.95%；普星能量（0090）創52周高，見0.77元，收報0.68元，升28.3%；博雅互動（0434）創52周高，見4.61元，收報4.53元，升4.86%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.84元，收報0.8元，無升跌；世界（集團）（0713）創52周高，見0.56元，收報0.53元，跌1.85%；中國國家文化產業（0745）創52周高，見0.325元，收報0.325元，升135.51%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見29.85元，收報29.05元，升3.2%；萬洲（0288）創52周高，見6.5元，收報6.29元，跌2.18%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見7.28元，收報7.28元，跌2.15%；資本界金控（0204）低見0.15元，收報0.156元，跌12.85%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.165元，收報0.165元，跌2.37%；工蓋有限公司（1421）低見0.16元，收報0.16元，跌3.03%；中國金屬利用（1636）創52周高，見0.07元，低見0.033元，收報0.04元，跌16.67%；鴻盛昌資源（1850）低見0.165元，收報0.165元，跌3.51%；百威亞太（1876）低見7.28元，收報7.28元，跌2.15%；金石控股集團（1943）低見0.088元，收報0.095元，升4.4%；百果園集團（2411）低見1.22元，收報1.22元，跌2.4%；佛朗斯股份（2499）低見8.66元，收報9元，升2.16%。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，百度（9888）低見75.2元，收報76.25元，跌9.06%；南華集團控股（0413）低見0.033元，收報0.034元，無升跌；信銘生命科技（0474）低見0.048元，收報0.048元，跌4%；恆和集團（0513）低見0.156元，收報0.156元，跌2.5%；壇金礦業（0621）低見0.026元，收報0.026元，跌3.7%；金源發展國際實業（0677）低見0.385元，收報0.385元，跌1.28%；首程控股（0697）低見0.97元，收報0.98元，跌2%；萊爾斯丹（0738）低見0.255元，收報0.255元，跌5.56%；利亞零售（0831）低見0.45元，收報0.45元，跌2.17%；華聯國際（0969）低見0.092元，收報0.093元，跌4.12%。

異動股

上升異動股，包括，中國國家文化產業（0745）創52周高，見0.325元，收報0.325元，升135.51%；普星能量（0090）創52周高，見0.77元，收報0.68元，升28.3%；烯石電車新材料（6128）收報0.068元，升25.93%；眾淼控股（1471）創上市新高，見9.98元，收報9.1元，升24.32%；中國通商集團（1719）收報0.8元，升21.21%；友寶在線（2429）收報5.09元，升21.19%；聚利寶控股（8527）收報0.45元，升18.42%；匯量科技（1860）創52周高，見9.75元，收報9.1元，升17.57%；傲迪瑪汽車（8418）收報0.49元，升16.67%；佰達國際控股（1949）收報0.106元，升16.48%；映美控股（2028）收報0.057元，升16.33%。

下跌異動股，包括，西王置業（2088）收報0.032元，跌21.95%；欣融國際（1587）見52周低0.325元，收報0.365元，跌21.51%；華鼎控股（3398）收報0.155元，跌20.51%；時時服務（8181）收報0.098元，跌19.67%；中國置業（0736）收報0.191元，跌18.72%；貝森金融（0888）收報0.039元，跌17.02%；百信國際（0574）收報0.04元，跌16.67%；威訊控股（1087）收報0.33元，跌16.46%。

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