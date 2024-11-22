閃輝指20%關稅會影響明年內地出口，由雙位數增長降至零增長，預期會降低GDP增長0.7%，若所有貨品課以六成關稅，則降低GDP 2%。

為應對關稅，閃輝預期人民幣會適度貶值，未來6個月和12個月會貶至7.5。另外，她亦預期內地明年會有大量新增刺激政策抵銷影響，預計將廣義財政赤字佔GDP由今年的由11.2%增至13%，明年發行超長期特別國債2.5萬億元人民幣。貨幣政策則會降息0.4厘，上下半年各降0.2厘。

房地產行業方面，閃輝指因應房地產建設周期，對經濟拖累不是一年能夠完全完成，而是一個多年的過程，內房對GDP增速還是一個較大拖累，但今年之後會慢慢變小。雖然去庫存措施有助穩定房價，但不是立即能項目新開工和房地產投資。有人口流入的一線城市房價可在明年見底，但低線城市房地產投資仍會倒退。

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