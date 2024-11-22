高盛對A股和H股均建議超配，MSCI中國指數明年料升15%，首席中國股票策略師劉勁津表示，若將相關不同行業、個股預測放在恒指上，估計至明年底見23000點，有13%上升。他指海外投資者對政策期望高，未來12個月股市要再上升，需要政策配合。
劉勁津表示，預期明年MSCI中國成分股盈利增7%，是上升的主要動力，惟少市場估計的9%上升。相對現時預計亦盈率已反彈至逾10倍的中位數水平，已計及兩成關稅、2萬億元財政刺激、人民幣貶至7.5的因素，預計至明年只會升至11倍，增幅不大。另外，內企今年積極回購，預計明年會返倍，亦有助每股盈利增長。
高盛預期明年政府支出消費增加，將醫藥行業、非銀行金融如券商的評級，由中性增至超配，續看好遊戲等傳媒行業，零售等消費相關行業。
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