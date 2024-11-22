香港電訊（6823）公布，Now TV 取得英格蘭足總盃及社區盾在香港的獨家播映權，播放由2024/25至2027/28共四個球季的賽事。Now TV 將會由 2024/25 賽季的第三圈開始直播足總盃賽事。
由即日起至2025年5月17日，客戶可透過指定銷售平台訂購「英格蘭足總盃2024/25通行證」，正價為198元。現有NowTV、網上行、csl、1O1O或ClubSim月費服務計劃客戶於指定銷售渠道新申請、續約或加購指定承諾期之服務計劃可享6折優惠，即118元，訂購賽事通行證。
香港電訊個人業務市務及收費電視董事總經理蔡煒健表示，「英格蘭足總盃是世界球壇其中一個最享負盛名的淘汰賽，NowTV很高興能夠把這項標誌性賽事帶給香港觀眾。足總盃的回歸凸顯了我們致力期望成為體育觀眾首選目的地的長期承諾，鞏固我們作為『體育之家』的地位」。
英國足球協會商業總監詹姆斯·格雷（JamesGray）表示，「英格蘭足總盃是一項獨特的比賽，也是英國足球文化的一部分，應該與全球的足球迷分享。因此，我們非常高興能與NowTV達成協議，在未來幾年把足總盃的激情和精彩賽事帶給香港觀眾」。
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