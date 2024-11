馬斯克在帖文表示,「今晚剛在海湖莊園得知,貝索斯曾到處跟人說特朗普肯定會輸,所以他們應該賣掉所有的特斯拉和SpaceX股票。」不過,貝索斯留言回覆:「不,100%不屬實」,而馬斯克亦回覆指:「好吧,那我認錯」,並配上了一個大笑的表情符號。

Just learned tonight at Mar-a-Lago that Jeff Bezos was telling everyone that @realDonaldTrump would lose for sure, so they should sell all their Tesla and SpaceX stock 🤭

— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2024