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去年香港私人財富管理資產規模破9萬億元 按年升3倍

私人財富管理公會公布，與畢馬威共同編製第九份《香港私人財富管理年度報告》，報告顯示，去年香港私人財富管理行業的資產管理規模重拾增長，較前一年增長近三倍，至約9.02萬億元，而大部分受訪者對未來5年的市場前景仍持樂觀態度，特別是考慮到中國內地市場仍存在巨大的財富機遇。受訪公司預計，來自該地區的資產管理規模於未來5年將持續增長。但有21%的公司正瞄準東南亞的新財富渠道，另有15%的公司專注於中東市場。

人工智能及生物科技成為客戶的強勁投資偏好。在未來5年，以少於500萬美元至1000萬美元財富領域為目標的公司數量將會大幅增加，而人工智能將助力個人化服務，並降低獲取客戶成本。 大部分公司表示，應用的人工智能正改善或大幅改善客戶滿意度，其中開戶及「 認識您的客戶 」 是重點關注領域。有關應用面對的主要挑戰包括監管合規、數據私隱憂慮、網絡安全及培訓。 此外，大多數私人財富管理公司對虛擬資產持「觀望」態度。業界、政府及監管機構之間仍需進一步合作，以改善客戶獲取更廣泛產品範圍的可能。 

私人財富管理公會行政總裁兼董事總經理Vivien Khoo表示，今年調查的受訪者表示，提升私人財富管理專業人士的人工智能技能乃優先事項。畢馬威中國銀行業及資本市場香港主管合夥人宋嘉寧表示，很多人可能高估人工智能在某年內對業界的影響，但幾乎肯定低估在5年內所帶來的影響。人工智能的應用將持續增長，有機會從根本上重塑與客戶互動方式，為客戶提供更好的服務。

此外，大部分受訪公司認為，家族辦公室正成為業界業務增長的重要來源，亦以年輕一代的財富為目標。私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示，政府發揮其「超級連繫人」優勢，以致推動家族辦公室、持續的財富創造、跨代財富傳承的各項舉措，都正為香港私人財富管理行業帶來無窮機遇。科技、人工智能、數碼化以及年輕一代等多方面的進步亦為業界發展帶來深厚影響。

報告結果主要來自對私人財富管理公會機構會員的調查，並輔以證監會《2023年資產及財富管理活動調查》的結果，以及對行業高管、前線人員、技術人員及技術供應商的訪談得出。調查及訪談均於今年7至9月期間進行。   

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