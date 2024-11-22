人工智能及生物科技成為客戶的強勁投資偏好。在未來5年， 以少於500萬美元至1000萬美元財富領域為目標的公司數量將 會大幅增加，而人工智能將助力個人化服務，並降低獲取客戶成本。 大部分公司表示，應用的人工智能正改善或大幅改善客戶滿意度， 其中開戶及「 認識您的客戶 」 是重點關注領域。有關應用面對的主要挑戰包括監管合規、 數據私隱憂慮、網絡安全及培訓。 此外，大多數私人財富管理公司對虛擬資產持「觀望」態度。業界、 政府及監管機構之間仍需進一步合作， 以改善客戶獲取更廣泛產品範圍的可能。

私人財富管理公會行政總裁兼董事總經理Vivien Khoo表示，今年調查的受訪者表示， 提升私人財富管理專業人士的人工智能技能乃優先事項。 畢馬威中國銀行業及資本市場香港主管合夥人宋嘉寧表示， 很多人可能高估人工智能在某年內對業界的影響， 但幾乎肯定低估在5年內所帶來的影響。人工智能的應用將持續增長 ，有機會從根本上重塑與客戶互動方式，為客戶提供更好的服務。

此外，大部分受訪公司認為， 家族辦公室正成為業界業務增長的重要來源， 亦以年輕一代的財富為目標。私人財富管理公會行政委員會主席盧彩 雲表示，政府發揮其「超級連繫人」優勢，以致推動家族辦公室、 持續的財富創造、跨代財富傳承的各項舉措，都正為香港私人財富管 理行業帶來無窮機遇。科技、人工智能、數碼化以及年輕一代等多方 面的進步亦為業界發展帶來深厚影響。

報告結果主要來自對私人財富管理公會機構會員的調查，並輔以證監 會《2023年資產及財富管理活動調查》的結果， 以及對行業高管、前線人員、技術人員及技術供應商的訪談得出。 調查及訪談均於今年7至9月期間進行。

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