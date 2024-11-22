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港交所任命周冠英為新設首席可持續發展總監 吳暿華任首席傳訊總監

港交所（0388）宣布任命周冠英為集團首席可持續發展總監，以及任命吳暿華為集團首席傳訊總監。有關任命均將於明年1月1日起生效。

集團首席可持續發展總監為港交所新設職位，周冠英將負責推動符合港交所宗旨和長期目標的可持續發展戰略，將環境、社會和企業管治（ESG）全面融入運作、政策和企業文化，同時負責監督可持續發展部及相關事務，包括碳市場Core Climate。周冠英將繼續擔任集團總法律顧問，主管集團的法律和公司秘書事務。

至於吳暿華自今年1月1日起擔任代理集團首席傳訊總監，負責整個集團對內及對外的企業傳訊策略，他在新職位上將進一步提升港交所的國際品牌知名度和影響力。周冠英和吳暿華將繼續向行政總裁陳翊庭匯報。

陳翊庭表示，可持續發展是港交所的核心發展方向，周冠英對可持續金融和監管範疇的深厚了解，是領導集團可持續發展事務的合適人選。此外，過去一年，吳暿華在內外持份者溝通方面表現出色，因此由他負責領導企業傳訊職能。

周冠英於2021年已月出任港交所的集團總法律顧問，負責監督整個集團的法律及公司秘書事務，包括倫敦金屬交易所 （LME） 及LME Clear團隊。此前，周冠英曾擔任國泰航空（0293）集團總法律顧問及公司秘書，並曾擔任多家國際律師事務所的合夥人

吳暿華於2017年12月加入港交所，曾擔任傳媒關係及公共事務主管，領導集團與各地傳媒及各方持份者的溝通參與，並監督集團社交媒體的管理。他曾在道瓊斯通訊社和華爾街日報擔任新聞工作者13年，曾出任多個管理職位，包括通訊社亞洲總編輯、亞洲運輸行業編輯和香港分社社長。

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