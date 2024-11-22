《NHK》等多個日媒報道，Circle K（OK便利店）母企、加拿大集團 Alimentation Couche-Tard（ACT），早前提出收購 7-11 便利店日本母企 Seven & i Holdings（日：3382）。ACT集團會長 Alain Bouchard 接受日媒訪問時表示，收購7-11母公司是要整合兩大便利店，成為世界零售業的龍頭，並否認會作出敵意收購。
Bouchard 表示，無計劃對 Seven & i 控股進行敵意收購。行政總裁 Alex Miller 則表示，會繼續與 Seven & i 接觸，堅持友好態度，保持信心。
被問及 ACT 會否進一步將收購價提高至7萬億日圓（約3519億港元），Miller 表示，相信他們提出的收購價已具競爭力，是給Seven & i的顧客、特許經營者、所有在 Seven & i 和 ACT 工作的人、以及雙方股東的一個選擇。
為了抵抗 ACT 的收購，Seven & i 進行反擊，計劃籌集逾8萬億日圓（約3,999億港元），在本年度內（明年3月底前）完成將公司私有化。
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