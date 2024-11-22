全周計，三大指數連跌兩周，恒指本周累跌1.01%或196點；科指本周累跌1.89%或81點。

恒指今早高開12點，高位升110點，低位跌466點，高低波幅577點，是11月12日後最多，當日報755點。上升股份比例為14.44%，下跌為53.48%，無升跌為32.06%。

恒指收市跌371點或1.89%，報19229點，大市成交金額1579億元，較上日增加32.46%，是11月14日1732.62億元成交後最多；國指跌147點或2.1%，報6887點。恒生科技指數收報4246點，跌2.57%。

藍籌股成交金額770.63億元，佔大市成交48.8%；科指成份股成交金額507.37億元，佔大市成交32.13%；國指成份股成交金額674.32億元，佔大市成交42.7%。

24隻雙櫃台股，總成交0.73億元人民幣，相當於約0.79億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加37.69%，至147.35億元，佔大市成交9.32%。牛熊證成交金額84.19億元，增加61.6%；窩輪成交金額63.16億元，增加15%。

藍籌6隻升，75隻下跌，1隻無升跌。農夫山泉（9633）升2.76%，收報31.6元，是升幅最大的藍籌，中國人壽（2628）跌7.07%，收報14.46元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報34.2元，升4.27%；跌幅最大的是百度（9888）見52周低75.2元，收報76.65元，跌8.59%。

恒指10天線(19673.58點)得而復失。科指10天線(4396.44點)跌穿50天線(4389.78點)，10天、50天線得而復失。

北水南下合計淨流入25.66億元，較上日減少45%，連續第7日流入，累計流入489.05億元，對上一次連續7日淨流入是7月4日。北水本月累計流入1005.94億元，按月增加20.02%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

午後消息股表現

香港電訊（6823）公布，Now TV奪英格蘭足總盃、社區盾4年獨家播映權。收報9.45元，跌0.32%。

敏華控股（1999）半年賺11.4億中期息維持0.15元 稱中國市場為近年最艱難。收報4.65元，跌2.11%。

今早及隔晚消息股表現

銀河國際：新世界（0017）決心將淨負債降至健康水平 予買入評級。收報6.95元，跌3.2%。

蘋果據報將更新Siri 更會聊、更快處理複雜任務。

手機設備

鴻騰（6088）收報3.39元，升4.31%。

丘鈦（1478）收報5.68元，升4.03%。

舜宇（2382）收報58.15元，升2.2%。

高偉電子（1415）收報23.55元，跌1.88%。

通達（0698）收報0.083元，跌1.19%。

瑞聲（2018）收報34.25元，升7.87%。

比亞迪電子（0285）收報34.2元，升4.27%。

信利國際（0732）收報1元，跌1.96%。

富智康（2038）收報0.94元，無升跌。

小米（1810）創52周高，見29.85元，收報28.55元，升1.42%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，HYPEBEAST（0150）收報0.223元，升5.69%。

景福集團（0280）收報0.35元，無升跌。

敏華控股（1999）收報4.65元，跌2.11%。

翠華控股（1314）收報0.245元，無升跌。

歐化（1711）收報0.068元，升1.49%。

美建集團（0335）收報0.83元，無升跌。

東方（0018）收報0.39元，跌2.5%。

鐵塔（0788）建議股份10合1。收報1.02元，跌0.97%。

遠東發展（0035）料中期轉蝕最多9億。收報1.06元，跌5.36%。

聯交所批評天福（6868）非執董曾明順涉職務衝突，須完成培訓。收報3.65元，無升跌。

榮尊國際（1780）料中期虧損收窄至1200萬元。收報1.3元，跌0.76%。

寶尊電商（9991）第三季虧損收窄至8810萬人幣，因電商產品銷售重拾增長。收報6.24元，跌14.05%。

六福集團（0590）盈警，料中期盈利跌一半。收報14.78元，跌1.6%。

貝殼控股（2423）第三季盈利微升1%至11.7億人幣。收報50.85元，跌2.12%。

阿里（9988）整合內地及海外電商等成立「電商事業群」，蔣凡任負責人。收報80.7元，跌4.38%。

漢思能源（0554）旗下城巴3000萬提升觀光開篷巴士車隊，開發手機APP谷旅遊業。收報0.241元，跌2.03%。

醫渡科技（2158）中期虧損收窄至4345萬人幣，不派息。收報4.47元，跌17.98%。

百度（9888）第三季經調整盈利跌19%至59億人幣。見52周低75.2元，收報76.65元，跌8.59%。

國泰（0293）：10月載客人次增19%，貨運增14%。收報9.24元，升0.65%。

維珍妮（2199）盈警，料中期盈利跌最多40%。收報2.12元，跌4.93%。

破頂股表現

破頂股包括，眾淼控股（1471）創上市新高，見9.98元，收報9.73元，升32.92%；一脈陽光（2522）創上市新高，見50.9元，收報50.45元，升5.1%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見11.18元，收報11.18元，升7.71%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見27.75元，收報26.55元，升1.72%；國富氫能（2582）創上市新高，見100元，收報96.55元，升6.69%；博時比特幣（3008）創上市新高，見77.54元，收報77.36元，升2.74%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9017.7元，收報9017.55元，升0.07%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見12.46元，收報12.37元，升1.56%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見36.38元，收報36.32元，升2.71%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見35.6元，收報35.6元，升2.3%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1078.05元，收報1077.6元，跌0.04%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見12.45元，收報12.4元，升2.14%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見9.945元，收報9.94元，升2.85%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1158.25元，收報1158.25元，升0.04%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.596元，收報1.592元，升2.31%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見568.5元，收報568.5元，升0.02%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.59元，收報1.59元，升2.32%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見11.58元，收報11.53元，升2.4%；小米（1810）創52周高，見29.85元，收報28.55元，升1.42%；萬洲（0288）創52周高，見6.5元，收報6.29元，跌2.18%；普星能量（0090）創52周高，見0.77元，收報0.66元，升24.53%；萬洲國際（0288）創52周高，見6.5元，收報6.29元，跌2.18%；博雅互動（0434）創52周高，見4.61元，收報4.2元，跌2.78%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.88元，收報0.84元，升5%；世界（集團）（0713）創52周高，見0.56元，收報0.54元，無升跌；中國國家文化產業（0745）創52周高，見0.325元，收報0.144元，升4.35%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見29.85元，收報28.55元，升1.42%；萬洲（0288）創52周高，見6.5元，收報6.29元，跌2.18%。

破底股方面

32隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見7.25元，收報7.31元，跌1.75%；資本界金控（0204）低見0.143元，收報0.147元，跌17.88%；中華銀科技（0515）低見0.054元，收報0.054元，跌11.48%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.156元，收報0.156元，跌7.69%；華油能源（1251）低見0.139元，收報0.141元，跌0.7%；俊知集團（1300）低見0.285元，收報0.295元，跌1.67%；滿地科技股份（1400）低見0.012元，收報0.013元，跌7.14%；工蓋有限公司（1421）低見0.147元，收報0.147元，跌10.91%；金融街物業（1502）低見2.02元，收報2.03元，跌4.69%；樂氏國際控股（1529）低見0.26元，收報0.305元，無升跌。

51隻股份創52周低，其中十隻包括，百度（9888）低見75.2元，收報76.65元，跌8.59%；東勝旅遊（0265）低見0.02元，收報0.022元，無升跌；大快活集團（0052）低見6.62元，收報6.62元，跌0.3%；王氏國際（0099）低見1.11元，收報1.11元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；港譽智慧城市服務（0265）低見0.02元，收報0.022元，無升跌；永發置業（0287）低見3.3元，收報3.3元，跌4.35%；文化傳信（0343）低見0.148元，收報0.15元，跌12.28%；嬴集團（0397）低見0.09元，收報0.092元，跌3.16%；南華集團控股（0413）低見0.033元，收報0.033元，跌2.94%。

異動股

上升異動股，包括，眾淼控股（1471）創上市新高，見9.98元，收報9.73元，升32.92%；弘浩國際控股（8375）收報0.215元，升27.22%；中國通才教育（2175）收報1.51元，升26.89%；交大慧谷（8205）收報0.26元，升25%；普星能量（0090）創52周高，見0.77元，收報0.66元，升24.53%；獅騰控股（2562）收報17.66元，升24.37%；信保環球控股（0723）收報0.295元，升22.92%；友寶在線（2429）收報5.15元，升22.62%；中國生物科技服務（8037）收報0.44元，升22.22%；中木國際（1822）收報0.206元，升21.18%。

下跌異動股，包括，德萊建業（1546）收報0.069元，跌27.37%；拉近網娛（8172）收報0.044元，跌25.42%；欣融國際（1587）見52周低0.325元，收報0.36元，跌22.58%；中國金屬利用（1636）創52周高，見0.07元，創上市新低，見0.033元，收報0.038元，跌20.83%；世紀陽光（0509）收報0.335元，跌20.24%；智數科技集團（1159）收報1.53元，跌19.9%；時時服務（8181）收報0.098元，跌19.67%；西王置業（2088）收報0.033元，跌19.51%；綠色能源科技集團（0979）收報0.28元，跌18.84%；醫渡科技（2158）收報4.47元，跌17.98%；華鼎控股（3398）收報0.16元，跌17.95%。

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