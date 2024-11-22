泰昌餅家紅磡分店貼出告示，指因租約期滿，分店已於周日（17日）結業，顧客可轉為光顧青衣分店。紅磡分店是該集團最後一間位於九龍區的分店，意味九龍區分店已全線結業。

泰昌餅家高峰時在港有多達28間分店，根據官網，目前時只剩港島區及新界區的6間分店，海外分店主要在新加坡，合共12間，比本港分店還要多。

泰昌餅家於1954年創立，主要售賣曲奇、蛋撻及經典美食沙翁等，其蛋撻更曾獲前港督彭定康大讚是「全香港最好食蛋撻」。

其他報道

港交所任命周冠英為新設首席可持續發展總監 吳暿華任首席傳訊總監

貝佐斯否認曾呼籲拋售Tesla股票 馬斯克認錯

滬指終止三連升 以日中最低位收市 全周跌1.91%

Now TV奪英格蘭足總盃、社區盾4年獨家播映權

去年香港私人財富管理資產規模破9萬億元 按年升3倍

新加坡凱德投資擬減少中國敞口

高盛劉勁津：恒指明年料上兩萬三

高盛：明年內地GDP料增4.5% 美對華關稅平均稅率僅有20%

【有片：埋身擊】歐洲貨幣已達支持區域 後市有望反彈

半日沽空金額增2% 小米沽空升1.3倍

恒指半日跌257點 伙國指見近兩個月低 北水第7日流入 4個月最長

敏華控股半年賺11.4億中期息維持0.15元 稱中國市場為近年最艱難

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR、貨幣總結餘不變

湖南發現大型金礦 A股湖南黃金股價漲停

尖沙咀Anima Tokyo開業半年結業 Incubase Arena 轉戰旺角創興廣場

美國貨幣市場基金一周資金流出創五個月最大

銀河國際：新世界決心將淨負債降至健康水平 予買入評級

離岸人民幣流動性收緊限制跌幅 中間價連續8日強過預期

拉美公司首次發行熊貓債

特朗普上場令A股港股蒙上陰影 積金評級料11月MPF人均虧損1500元

滬深三大指數低開 人行淨回籠3459億人幣

恒指高開12點 科指升0.18% 攜程、華虹半導體升2%

蘋果據報將更新Siri 更會聊、更快處理複雜任務

港股ADR跌31點 夜期平水 美期跌亞股升 比特幣升穿99000美元

美債息上升 美股創一周高 道指升461點 金龍指數下跌

北水增持鐵塔 減持盈富