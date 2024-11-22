本港零售市道未有大改善，店舖結業潮持續。有70年歷史老字號、稻香（0573）旗下泰昌餅家九龍區分店全線結業。
泰昌餅家紅磡分店貼出告示，指因租約期滿，分店已於周日（17日）結業，顧客可轉為光顧青衣分店。紅磡分店是該集團最後一間位於九龍區的分店，意味九龍區分店已全線結業。
泰昌餅家高峰時在港有多達28間分店，根據官網，目前時只剩港島區及新界區的6間分店，海外分店主要在新加坡，合共12間，比本港分店還要多。
泰昌餅家於1954年創立，主要售賣曲奇、蛋撻及經典美食沙翁等，其蛋撻更曾獲前港督彭定康大讚是「全香港最好食蛋撻」。
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