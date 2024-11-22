《上海證券報》引述從金融監管總局獲悉，城市房地產融資協調機制 促進住房項目建成交付、保障購房人權益。初步統計，全國已有超1000個問題項目經修復後納入「 白名單」，獲得銀行融資支持近2000億元人民幣。

城市協調機制重點支持在建已售未交付商品住房項目，故有關擴大範 圍是將商品住房開發貸款對應的項目納入「白名單」， 新增住房開發貸款對應項目要納入，存量住房開發貸款對應項目也要 通過「白名單」機制逐步覆蓋。

金融監管總局會同住房城鄉建設部進一步完善項目納入「白名單」流 程，房企可按自身需要採取審核和備案兩種方式。審核方式是指 ，房地產項目公司按照現有的「白名單」流程要求， 自願向城市協調機制申報，城市協調機制審核符合條件後，向貸款主 辦銀行推送。至於備案方式是指， 房地產項目公司直接向金融機構申請貸款，金融機構按常規開發貸款 條件流程審批，符合貸款條件的項目獲放款後，通過備案流程納入當 地城市協調機制「白名單」。

「白名單」擴大範圍，將有利於促進更多住房項目建成交付，加大對 房地產項目公司的資金支持，促進房地產市場止跌回穩，並有利於完 善商業銀行開發貸款全流程管理，加快構建房地產發展新模式。業內 人士表示，此前，部分房企對進入白名單仍有顧慮，誤以為只有不好 的項目才能進入，而是次令所有合規增量商品住房開發項目都要進白 名單，房地產項目建設交付將更有保障， 也能更好保障購房人合法權益。

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