Hypebeast（0150）公布截至今年9月底止中期業績，收入按年減少18.1%至3.605億元，整體由虧轉盈，純利為2023.5萬元。
集團期內毛利按年減少16.2%至1.732億元，毛利率就升1.1個百分點至48.1%，主要由於電商規模縮減。
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