恒生指數公司公布季檢，將新世界發展（0017）剔出恒指成份股，變動前比重為0.08%，加入快手（1024）及新東方教育（9901），其恒指比重分別為1.28%及0.23%，成份股數目由82隻增至83隻，所有變動將於12月6日收市後實施，並12月9日起生效。
國指方面，則剔出龍湖（0960）、加入中國人民財產保險（2328），成份股數目維持50隻；科指方面，剔出微博（9898），納入美的（0300），成份股維持30隻。
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