文章日期：2024年11月22日 19:28
香港金管局於本周第二度通過貼現窗口向銀行投放流動性，涉及13.4億港元。
於本周一，金管局已通過貼現窗口向銀行投放20億港元流動性，連同今次在內已投放合共33.4億港元。
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