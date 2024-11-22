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商湯宣布在科學園高效能運算服務平台 部署旗下粵語大模型

商湯（0020）今日宣布，正式在香港科技園的高效能運算（HPC）服務平台部署「日日新粵語大模型」，為行業內首批在港設置運行於本地智能計算中心的大模型，有利商湯為企業客戶提供靈活、安全、高效的配置方案，滿足企業數據在本地存儲及處理的需求。

商湯部署粵語大模型於香港科技園HPC服務平台，為數據管理訂定嚴謹規定的企業或機構提供更適切的選擇，確保數據於本地雲端處理，以符合企業自身及營運地區的數據處理指引及規定。如企業對數據傳輸及存儲的有更高合規要求，亦可選擇把大模型、檢索增強生成（RAG）的知識庫兩者均作私有化本地部署（on-premise），保障機密資料僅存放於企業內部的伺服器。

商湯科技香港及澳門業務總經理馮愈表示，明白不同企業對數據處理和安全性的需求各異，因此商湯提供多種靈活配置方案，包括本地雲端和私有化本地部署，以滿足企業對多元化AI解決方案的需求，同時幫助提高數據處理效率。商湯在港設有業務及技術支援團隊，與企業緊密合作，根據實際業務情況調整及改善模型，讓企業能夠充分利用粵語大模型強大功能，推動業務創新，讓AI真正助香港各行各業升級轉型。

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