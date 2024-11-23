德林控股（1709）主席陳寧迪撰文表示，近年來，香港商業地產市場經歷了顯著的波動，尤其在疫情和全球經濟形勢變化的雙重影響下，市場情緒普遍偏向悲觀。然而，他通過深入分析當前市場狀況和未來走勢，或能為投資者提供一些新的視角和機會。他預計，美國在2025年中減息至3厘左右，屆時商業地產價格及租金會止跌。

首先，他指出香港商業地產的價格和租金自2018年以來持續低迷，尤其是在核心區域的甲級寫字樓，截止2023 年底，空置率已經攀升至16%的歷史高位，且供給量增長，這些因素導致市場普遍看衰。儘管整體市場低迷，香港的甲級寫字樓租金仍然位居全球第一，持有成本低，且缺乏遺產稅，現導致香港商業地產的抵押貸款比例世界最低，抗風險能力極強。這些優勢使得香港商業地產在全球市場中仍具備強大的吸引力。

展望未來，陳寧迪認為隨著美聯儲加速降息，預計到2025年中會降到3%左右下，香港的商業地產價格會走出頹勢。租金方面，美聯儲降息會給中國的貨幣政策以繼續寬松的空間，人民幣和美元同步寬鬆帶來的溢出效應，將會直接增加香港的寫字樓需求，預計租金價格將於2025年年中止跌，2026 年開始回升，2027 年普通投資者看到上漲趨勢，商業地產價格補漲。

陳寧迪預計，隨著需求回暖，香港政府可能會繼續釋放商業用地，推動九龍東計劃的實施，但新增土地供應主要位於非核心區，會分流一些中低端辦公需求。中環作為香港寫字樓皇冠上的明珠，其銷售價格會於2025年中率先止跌回升，租金則會隨著中美貨幣寬鬆後帶來的金融需求提升而上升，其核心地位很難被動搖。