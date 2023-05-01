個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.91%，折合報398.5元；阿里巴巴（9988）跌2.86%，折合報80.87元；美團（3690）跌2.91%，折合報166.09元；匯控（0005）跌0.82%，折合報71.51元；建行（0939）跌1.37%，折合報5.84元。

道期現升0.513%；標期現升0.41%；納期現升0.48%。日本東證指數現升1.03%；韓國KOSPI指數現升0.67%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.69%。

VIX指數隔晚跌9.66%或1.63點，報15.24點。

紐油現跌0.01%或0美元，報71.23美元；布油現跌0.02%或0.01美元，報75.15美元；金價現跌0.1%或2.9美元，報2713.29美元；LME 銅期貨隔晚跌0.44%或40.5美元，報8968美元。比特幣現升0.65%或633.91美元，報97674.46美元；美國10年期債息現跌0.93%或0.0412厘，報4.359厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，DYNAM JAPAN（6889）、經濟日報（0423）、特海國際（9658）、中國旺旺（0151）、NIRAKU（1245）等。

中國碳中和（1372）委任耿志遠為非執董。

中國飛機租賃（1848）擬出售6架飛機。

德林控股（1709）陳寧迪：料港商業樓價及租金明年中止跌。

翠華控股（1314）中期盈利跌5%，中港經濟不景氣拖累。

丘鈦科技（1478）被印度評定交所得稅連息1.5億人幣，已提上訴。

融信服務（2207）獲控股股東溢價15%提私有化。

商湯（0020）宣布在科學園高效能運算服務平台，部署旗下粵語大模型。

快手（1024）短視頻存違法信息，遭公安警告處罰。

嚐高美（8371）中期盈利跌4.3%，人均消費跌6.2%。

卓珈控股（1827）料中期虧損收窄至最多150萬元。

東瀛遊（6882）控股股東出現股東變動，未觸發全面要約責任。

景福（0280）中期少賺15.3%至3700萬元，息0.4仙。

Hypebeast（0150）中期虧轉盈，純利錄2023.5萬。

新世界（0017）被踢出恒指成份股，快手（1024）新東方教育（9901）染藍。

國指方面，則剔出龍湖（0960）、加入中國人民財產保險（2328）。

科指方面，剔出微博（9898），納入美的（0300）。

中國東方集團（0581）上季經營溢利5700萬人幣。

聯通（0762）截至10月用戶累計達11.18億戶，5G用戶有2.88億戶。

衍生集團（6893）發盈警，料中期虧損擴至最多1930萬元。

結業潮︱稻香（0573）旗下泰昌餅家九龍區分店全線結業，全港執剩6間，曾獲彭定康大讚「全港最好食蛋撻」。

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