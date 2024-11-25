恒指今早高開77點或0.41%，報19307點，大市成交金額17億元；國指今早高開38點或0.57%，報6925點。恒生科技指數開市報4275點，升0.69%。上升股份比例為9.69%，下跌為2.63%，無升跌為87.66%。