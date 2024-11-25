恒指今早高開77點或0.41%，報19307點，大市成交金額17億元；國指今早高開38點或0.57%，報6925點。恒生科技指數開市報4275點，升0.69%。上升股份比例為9.69%，下跌為2.63%，無升跌為87.66%。
藍籌59隻升，9隻下跌，14隻無升跌。創科實業（0669）升2.29%，報107元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌1.87%，報6.82元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，5隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報37.6元，升4.59%；跌幅最大的是京東（9618）開市報135.3元，跌1.6%。
恒指續低於10天線(19561.62點)。科指10天線(4358.81點)跌穿50天線(4406.27點)。
恒盛地產（0845）：收到清盤呈請 擬清償金額並尋求撤回呈請。開市報0.011元，跌15.38%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，DYNAM JAPAN（6889）無成交，報3.18元。
經濟日報（0423）無成交，報0.78元。
特海國際（9658）無成交，報12.8元。
中國旺旺（0151）開市報4.59元，升0.88%。
NIRAKU（1245）無成交，報0.208元。
中國碳中和（1372）委任耿志遠為非執董。開市報0.265元，升6%。
中國飛機租賃（1848）擬出售6架飛機。無成交，報3.02元。
德林控股（1709）陳寧迪：料港商業樓價及租金明年中止跌。無成交，報4.36元。
翠華控股（1314）中期盈利跌5%，中港經濟不景氣拖累。無成交，報0.245元。
丘鈦科技（1478）被印度評定交所得稅連息1.5億人幣，已提上訴。開市報5.69元，升0.18%。
融信服務（2207）獲控股股東溢價15%提私有化。開市報0.59元，升13.46%。
商湯（0020）宣布在科學園高效能運算服務平台，部署旗下粵語大模型。開市報1.44元，升0.7%。
快手（1024）短視頻存違法信息，遭公安警告處罰。開市報45.25元，升2.03%。
嚐高美（8371）中期盈利跌4.3%，人均消費跌6.2%。無成交，報1.31元。
卓珈控股（1827）料中期虧損收窄至最多150萬元。無成交，報1.1元。
東瀛遊（6882）控股股東出現股東變動，未觸發全面要約責任。無成交，報0.61元。
景福（0280）中期少賺15.3%至3700萬元，息0.4仙。無成交，報0.35元。
Hypebeast（0150）中期虧轉盈，純利錄2023.5萬。無成交，報0.223元。
新世界（0017）被踢出恒指成份股，快手（1024）新東方教育（9901）染藍。新世界開市報6.82元，跌1.87%。
快手（1024）開市報45.25元，升2.03%。
新東方教育（9901）開市報45.4元，升2.83%。
國指方面，則剔出龍湖（0960）、加入中國人民財產保險（2328）。龍湖開市報10.88元，升1.12%。
中國人民財產保險（2328）開市報12.2元，升1.84%。
科指方面，剔出微博（9898），納入美的（0300）。微博無成交，報69.65元。
美的（0300）開市報68.3元，升0.66%。
中國東方集團（0581）上季經營溢利5700萬人幣。開市報1.13元，無升跌。
聯通（0762）截至10月用戶累計達11.18億戶，5G用戶有2.88億戶。開市報6.47元，無升跌。
衍生集團（6893）發盈警，料中期虧損擴至最多1930萬元。無成交，報0.26元。
結業潮︱稻香（0573）旗下泰昌餅家九龍區分店全線結業，全港執剩6間，曾獲彭定康大讚「全港最好食蛋撻」。無成交，報0.435元。
破頂股包括，世界（集團）（0713）創52周高，見0.56元，開市報0.56元，升3.7%；雅各臣科研製藥（2633）創52周高，見0.83元，開市報0.83元，升1.22%。
創52周低，壇金礦業（0621）低見0.026元，開市報0.026元，跌3.7%。
異動股
上升異動股，包括，龍蟠科技（2465）開市報4.47元，升14.91%；亨泰（0197）開市報0.315元，升14.55%；融信服務（2207）開市報0.59元，升13.46%；朗華國際集團（8026）開市報0.355元，升12.7%；金山雲（3896）開市報3.84元，升12.61%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.139元，升10.32%；匯量科技（1860）開市報9.4元，升8.8%；達力普控股（1921）開市報7.5元，升7.45%；醫渡科技（2158）開市報4.78元，升6.94%。
下跌異動股，包括，恒盛地產（0845）開市報0.011元，跌15.38%；滿地科技股份（1400）平上市低位0.012元，開市報0.012元，跌7.69%；環球大通集團（8063）開市報0.025元，跌7.41%；中達集團控股（0139）開市報0.016元，跌5.88%；芯成科技（0365）開市報0.174元，跌5.43%；中國農產品交易（0149）開市報0.037元，跌5.13%；中國高速傳動（0658）開市報1.03元，跌4.63%；國美零售（0493）開市報0.023元，跌4.17%；森松國際（2155）開市報4.03元，跌4.05%；壇金礦業（0621）見52周低0.026元，開市報0.026元，跌3.7%；寶聯控股（8201）開市報0.055元，跌3.51%。
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