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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR微跌 貨幣總結餘增

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR跌0.07點子至4.13077%，是11月20日後最低，當日報4.13077%。

港元現報7.781元升值32點子，曾貶值最多1點子，報7.7843元，亦曾升值最多37點子，報7.7805元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為463.04億元，較再上一日增13.67億元，總結餘是11月18日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升14.86點子至3.74417%，是11月20日後最高；1星期HIBOR升0.45點子至4.10107%，是11月1日後最高；2星期HIBOR跌0.07點子至4.11208%，是11月21日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報4.31494%，是11月22日後最低；6個月期HIBOR升0.07點子至4.1872%，是11月20日後最高；12個月期HIBOR無升跌報4.11393%，是11月22日後最低。

美元指數現報106.867貶值0.687點或0.64%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8287%，維持不變。

對上一次維持不變。是2024年10月25日，當日利差報-0.7199%。

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