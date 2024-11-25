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恒指半日跌98點 科指跌0.7% 新世界跌5% 快手、新東方教育升3%

特朗普提名前索羅斯基金經理Scott Bessent為下任財長，市場認為可為經濟和金融市場帶來更多穩定性，美元避險吸引力隨之減弱，美匯指數跌穿107，港元升值見逾一周最強，人民幣亦升值。美債息回軟，日韓台股上升，A股港股先升後跌。

恒指今早高開77點，高位升121點，低位跌127點，高低波幅248點。上升股份比例為21.49%，下跌為30.27%，無升跌為48.22%。

恒指半日跌98點或0.51%，報19131點，大市成交金額781億元；國指跌36點或0.53%，報6850點。恒生科技指數收報4213點，跌0.78%。

藍籌股成交金額334.54億元，佔大市成交42.83%；科指成份股成交金額227.12億元，佔大市成交29.08%；國指成份股成交金額305.21億元，佔大市成交39.07%。

24隻雙櫃台股，總成交0.35億元人民幣，相當於約0.38億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少37.98%，至91.37億元，佔大市成交11.68%。牛熊證成交金額42.96億元，減少48.96%；窩輪成交金額48.4億元，減少23.35%。

藍籌32隻升，47隻下跌，3隻無升跌。中海油（0883）升1.99%，收報17.4元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌5.61%，收報6.56元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報37.15元，升3.34%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報8.35元，跌4.79%。

恒指續受制於10天線(19544.07點)。科指10天線(4352.59點)跌穿50天線(4405.03點)。

北水南下合計淨流入1.08億元，較上日減少95.79%，連續第8日流入，累計流入490.13億元，對上一次連續8日淨流入是7月5日。北水本月累計流入1007.02億元，按月增加20.15%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

匯豐英國停止處理俄羅斯和白羅斯個人客戶付款。匯控（0005）收報71.15元，跌0.14%。

皇冠環球（0727）料中期虧損減少至約100萬至200萬元。收報0.13元，升5.69%。

豐盛控股（0607）：附屬66億款項尚未被償付。收報0.58元，跌1.69%。

標普：內地乳製品繁榮期結束。蒙牛（2319）收報16.58元，跌1.78%。

恒盛地產（0845）：收到清盤呈請 擬清償金額並尋求撤回呈請。平上市低位0.01元，收報0.011元，跌15.38%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，DYNAM JAPAN（6889）收報3.25元，升2.2%。

經濟日報（0423）收報0.79元，升1.28%。

特海國際（9658）收報12.8元，無升跌。

中國旺旺（0151）收報4.58元，升0.66%。

NIRAKU（1245）收報0.208元，無升跌。

中國碳中和（1372）委任耿志遠為非執董。收報0.255元，升2%。

中國飛機租賃（1848）擬出售6架飛機。收報3.07元，升1.66%。

德林控股（1709）陳寧迪：料港商業樓價及租金明年中止跌。收報4.24元，跌2.75%。

翠華控股（1314）中期盈利跌5%，中港經濟不景氣拖累。收報0.239元，跌2.45%。

丘鈦科技（1478）被印度評定交所得稅連息1.5億人幣，已提上訴。收報5.92元，升4.23%。

融信服務（2207）獲控股股東溢價15%提私有化。收報0.56元，升7.69%。

商湯（0020）宣布在科學園高效能運算服務平台，部署旗下粵語大模型。收報1.43元，無升跌。

快手（1024）短視頻存違法信息，遭公安警告處罰。收報45.7元，升3.04%。

嚐高美（8371）中期盈利跌4.3%，人均消費跌6.2%。收報1.38元，升5.34%。

卓珈控股（1827）料中期虧損收窄至最多150萬元。見52周低0.99元，收報0.99元，跌10%。

東瀛遊（6882）控股股東出現股東變動，未觸發全面要約責任。收報0.61元，無升跌。

景福（0280）中期少賺15.3%至3700萬元，息0.4仙。收報0.34元，跌2.86%。

Hypebeast（0150）中期虧轉盈，純利錄2023.5萬。收報0.223元，無升跌。

新世界（0017）被踢出恒指成份股，快手（1024）新東方教育（9901）染藍。新世界收報6.56元，跌5.61%。

快手（1024）收報45.7元，升3.04%。

新東方教育（9901）收報45.55元，升3.17%。

國指方面，則剔出龍湖（0960）、加入中國人民財產保險（2328）。龍湖收報10.6元，跌1.49%。

中國人民財產保險（2328）收報12.08元，升0.83%。

科指方面，剔出微博（9898），納入美的（0300）。微博收報70.65元，升1.44%。

美的（0300）收報68.9元，升1.55%。

中國東方集團（0581）上季經營溢利5700萬人幣。收報1.12元，跌0.88%。

聯通（0762）截至10月用戶累計達11.18億戶，5G用戶有2.88億戶。收報6.36元，跌1.7%。

衍生集團（6893）發盈警，料中期虧損擴至最多1930萬元。收報0.26元，無升跌。

結業潮︱稻香（0573）旗下泰昌餅家九龍區分店全線結業，全港執剩6間，曾獲彭定康大讚「全港最好食蛋撻」。收報0.435元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，錦藝集團控股（0565）創上市新高，見1.08元，收報1.06元，升26.19%；瑞浦蘭鈞（0666）創上市新高，見24.4元，收報19.88元，升38.06%；眾淼控股（1471）創上市新高，見13.78元，收報12.5元，升28.47%；今海醫療科技（2225）創上市新高，見9.44元，收報9元，跌0.66%；龍蟠科技（2465）創上市新高，見7.43元，收報6.83元，升75.58%；一脈陽光（2522）創上市新高，見51.65元，收報50.95元，升0.99%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見11.5元，收報11.26元，升0.72%；國富氫能（2582）創上市新高，見103.5元，收報99.8元，升3.37%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1101.3元，收報1101.3元，升0.05%；國泰航空（0293）創52周高，見9.43元，收報9.33元，升0.97%；博雅互動（0434）創52周高，見4.86元，收報4.76元，升13.33%；卡森國際（0496）創52周高，見0.35元，收報0.345元，升7.81%；南京熊貓電子股份（0553）創52周高，見4.33元，收報4.19元，升19.71%；世界（集團）（0713）創52周高，見0.67元，收報0.67元，升24.07%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見255元，收報253元，跌0.47%；義合控股（1662）創52周高，見2.7元，收報2.69元，升13.03%；新意網集團（1686）創52周高，見4.28元，收報4.28元，升3.88%；中國萬天控股（1854）創52周高，見1.58元，收報1.51元，升2.72%；匯量科技（1860）創52周高，見9.76元，收報9.66元，升11.81%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見7.2元，收報7.22元，跌1.23%；資本界金控（0204）低見0.127元，收報0.127元，跌13.61%；高山企業（0616）低見0.083元，收報0.083元，跌1.19%；嘉藝控股（1025）低見0.34元，收報0.34元，跌2.86%；俊知集團（1300）低見0.28元，收報0.28元，跌5.08%；滿地科技股份（1400）低見0.011元，收報0.012元，跌7.69%；思城控股（1486）低見0.36元，收報0.36元，跌14.29%；金融街物業（1502）低見2元，收報2.01元，跌0.99%；友聯國際教育租賃（1563）低見0.22元，收報0.226元，跌3.42%；貓屎咖啡控股（1869）低見0.123元，收報0.123元，跌6.82%。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.6元，收報6.6元，跌0.3%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；保德國際發展（0372）低見0.027元，收報0.028元，跌6.67%；領航醫藥生物科技（0399）低見0.181元，收報0.193元，跌3.5%；包浩斯國際（0483）低見0.204元，收報0.205元，跌0.49%；壇金礦業（0621）低見0.025元，收報0.026元，跌3.7%；金源發展國際實業（0677）低見0.385元，收報0.39元，升1.3%；利亞零售（0831）低見0.435元，收報0.435元，跌2.25%；中國港能（0931）低見0.34元，收報0.34元，跌2.86%；鐵貨（1029）低見0.082元，收報0.082元，跌2.38%。

異動股

上升異動股，包括，龍蟠科技（2465）創上市新高，見7.43元，收報6.83元，升75.58%；飛尚無煙煤（1738）收報0.14元，升44.33%；瑞浦蘭鈞（0666）創上市新高，見24.4元，收報19.88元，升38.06%；眾淼控股（1471）創上市新高，見13.78元，收報12.5元，升28.47%；錦藝集團控股（0565）創上市新高，見1.08元，收報1.06元，升26.19%；世界（集團）（0713）創52周高，見0.67元，收報0.67元，升24.07%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.192元，升23.08%；諾亞控股（6686）創52周高，見20.9元，收報20.85元，升20.52%；訊智海（8051）收報3.6元，升20%；南京熊貓電子股份（0553）創52周高，見4.33元，收報4.19元，升19.71%；三愛健康集團（1889）收報0.51元，升18.6%。

下跌異動股，包括，信保環球控股（0723）收報0.23元，跌22.03%；悟喜生活（8148）收報0.35元，跌17.65%；恒盛地產（0845）平上市低位0.01元，收報0.011元，跌15.38%；開達集團（0180）收報0.255元，跌15%；思城控股（1486）創上市新低，見0.36元，收報0.36元，跌14.29%；中國通才教育（2175）收報1.3元，跌13.91%；SPROCOMM INTEL（1401）見52周低1.04元，收報1.13元，跌13.74%；北方礦業（0433）收報0.019元，跌13.64%。

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