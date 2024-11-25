特朗普提名前索羅斯基金經理Scott Bessent為下任財長，市場認為可為經濟和金融市場帶來更多穩定性，美元避險吸引力隨之減弱，美匯指數跌穿107，港元升值見逾一周最強，人民幣亦升值。美債息回軟，日韓台股上升，A股港股先升後跌。